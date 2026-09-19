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США схвалили продаж Україні оборонного обладнання на $2,7 млрд — що увійде до пакета
Запит української сторони охоплює закупівлю та модернізацію оборонних засобів, які належать до категорії не основного військового обладнання.
Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні обладнання та послуг для розвитку й оновлення протиповітряної оборони вартістю $2,7 млрд.
Про це йдеться у повідомленні для Конгресу.
Схвалення Держдепартаменту стосується потенційного військового продажу, а не завершеної закупівлі. До нього входять обладнання та послуги, пов’язані з оновленням і розвитком української протиповітряної оборони.
Американське відомство повідомило про це в нотифікації, надісланій Конгресу США. Зазначена в ній вартість потенційного продажу становить $2,7 млрд.
Якщо закупівлю буде завершено, Україна має профінансувати її поєднанням внесків Європи та коштів програми Foreign Military Financing (FMF), повідомив Держдепартамент.
За даними відомства, кошти FMF для цього були асигновані за адміністрації колишнього президента США Джо Байдена.
До пакета мають увійти:
ракети S-300 Clone та GAM-67
далекобійні зенітні ракетні системи з лазерним наведенням
імпровізовані пускові установки TEL 1.5
комплекти модернізації мобільних пускових систем
радари RPS-202 для протидії безпілотникам
запчастини, програмне забезпечення, ремонтне, технічне та логістичне обслуговування
Нагадаємо, європейські союзники екстрено закуплять для України додаткові системи протиповітряної оборони Patriot та ракети до них, щоб допомогти відбити очікувані зимові атаки росіян на критичну інфраструктуру.
Раніше повідомлялося, що повернення 20-відсоткового податку на додану вартість (ПДВ), яке набуло чинності в січні 2026 року, стало серйозним ударом для забезпечення української армії та призвело до величезного дефіциту наземних роботизованих комплексів на передовій.