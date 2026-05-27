Мінус 5000 дронів для ЗСУ: зміни в законі паралізували закупівлю наземних безпілотників

THeMIS безпілотний наземний БТР / Ілюстративне фото

Повернення 20-відсоткового податку на додану вартість (ПДВ), яке набуло чинності в січні 2026 року, стало серйозним ударом для забезпечення української армії та призвело до величезного дефіциту наземних роботизованих комплексів на передовій.

Про це пише Business Insider.

Абсурдна класифікація та місяці простою

Як пояснив генеральний директор Української ради оборонної промисловості Ігор Федірко, донедавна наземні дрони (UGV) через юридичну неврегульованість належали до тієї ж митної категорії, що й звичайні електромобілі. Оскільки з 2018 року в Україні діяло звільнення електрокарів від податків, виробники безпілотників не мали проблем. Проте термін дії цієї пільги закінчився 1 січня 2026 року, і військові закупівельники раптово виявили, що їхні бюджети на дрони мають бути збільшені на 20%.

Це спровокувало справжній адміністративний хаос, адже зазвичай зброя та оборонне обладнання звільняються від ПДВ автоматично. У результаті багато виробників залишилися без державних контрактів на цілих три місяці. Компаніям довелося скорочувати персонал, зменшувати потужності до третини від торішніх, намагатися перекласифікувати дрони у «танки», а деяким — виживати виключно завдяки замовленням від волонтерських фондів на кшталт «Повернись живим».

Мільярдні втрати та шлях до вирішення проблеми

За підрахунками фахівців, якби не цей податковий колапс, військові могли б отримати на 5000 дронів більше лише за перші шість місяців року. Загалом Міністерство оборони планує закупити 25 тисяч наземних безпілотників у першому півріччі та загалом 50 тисяч до кінця поточного року. Вартість одного комплексу варіюється від 5 до 100 тисяч доларів, тому скасування податку дозволило б заощадити від 8 до 10 мільярдів гривень (близько 200 мільйонів доларів), що є критично важливою сумою для місцевої індустрії.

Наразі парламентарі намагаються оперативно виправити цю юридичну колізію. Група з 45 народних депутатів подала законопроєкт, який має виділити бойові наземні роботи в окрему категорію товарів і офіційно звільнити їх від 20-відсоткового збору. Втім, як зазначає Федірко, навіть за умови швидкого ухвалення закону знадобиться ще щонайменше два місяці, щоб виробництво та постачання змогли відновитися у повному обсязі та компенсувати фронту втрачений час.

