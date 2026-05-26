Термобаричні ракети та рої FPV: Україна модернізувала морські дрони для ударів по узбережжю

Дрон типу «Магура» несе шість термобаричних гранатометів типу «Джміль» / © скриншот з відео

Війна на Чорному морі виходить на новий технологічний рівень, адже українські надводні дрони поступово перетворюються з класичних камікадзе на багатоцільові ударні комплекси.

Про нові спроможності українських безекіпажних катерів, які вже активно атакують позиції російських військ навколо окупованої Кінбурнської коси, пише Forbes.

Рої FPV-дронів і термобаричні вогнемети на воді

Посилаючись на дані великого російського мілітарного Telegram-каналу «Архангел Спецназа», видання зазначає, що українські сили почали застосовувати надводні човни нової модифікації. Окупанти бідкаються, що ці безпілотні судна тепер несуть на борту від шести до восьми FPV-дронів. Вони розміщені всередині спеціальних закритих бортових відсіків, які автоматично відкриваються безпосередньо під час наступу для випускання повітряного рою.

Окрім повітряного компонента, нові модифікації безекіпажних катерів отримали важке озброєння для ураження берегової лінії. Російські військові блогери зафіксували встановлення на українські човни пускових установок для термобаричних ракет типу «Джміль». Це дозволяє автономним суднам не просто підривати цілі під час зіткнення, а ефективно випалювати укріплені позиції та бліндажі загарбників на узбережжі з безпечної відстані.

Нова тактика прибережних рейдів і паніка у Кремлі

Президент організації Defense Tech for Ukraine Джонатан Ліпперт пояснив, що термобаричні боєголовки хоча й не є бронебійними, проте ідеально підходять для руйнування легких наземних транспортних засобів і фортифікаційних споруд. Експерт вважає, що така зброя у поєднанні з FPV-дронами створює базу для проведення повністю безпілотних прибережних рейдів або забезпечення потужної вогневої підтримки під час висадження українських командос на окупований берег.

Зі свого боку аналітик Центру нової американської безпеки Семюел Бендетт підкреслив, що ця розробка є частиною масштабної стратегії України з перетворення звичайних брандерів на багатофункціональні морські бойові одиниці. Тим часом окупанти вже серйозно панікують через появу таких плавучих платформ. У РФ побоюються, що найближчим часом модернізовані українські дрони будуть використані для штурму захоплених морських газовидобувних вишок або для прикриття нових амфібійних операцій ЗСУ на південному фронті.

Нагадаємо, на війні в Україні дрони вже витіснили танки, але фронт став ще смертоноснішим. Використання безпілотних комплексів і штучного інтелекту призвело до збільшення втрат з обох сторін до рівня Першої світової.

