Масові ампутації та втрати як у Першій світовій: дрони та ШІ зробили війну ще кривавішою

Втрати у війні дронів в Україні сігнули рівня Першої світової

П’ятий рік повномасштабної війни в Україні приніс нову реальність фронту: танки зникли, їх замінили дрони і роботи, а рівень втрат з обох боків сягнув показників Першої світової війни. Попри стрибок військових технологій, зона бойових дій стала не менш жорстокою — а в чомусь і значно небезпечнішою, ніж будь-який попередній конфлікт сучасності.

Таку думку висловила оглядачка Le Monde Сільвія Кауффман в авторській статті для Financial Times.

Зона смерті завглибшки 30 кілометрів

Авторка зазначає, що дрони сьогодні роблять буквально все: доставляють їжу й боєприпаси, переміщують обладнання, знищують цілі й убивають. Вперше в історії російські солдати здалися в полон безпосередньо дронам — без жодного живого бійця навпроти. Разом зі штучним інтелектом вони перетворили лінію зіткнення на повністю прозору зону ураження завглибшки 32 кілометри.

Саме ця «прозорість» фронту робить евакуацію поранених надзвичайно складною. Вертольоти — колись революційний засіб порятунку, що дав медикам у В’єтнамі знамениту «золоту годину» для врятування життя — більше не можуть літати в небі, насиченому дронами. Натомість евакуація наземними дронами може тривати дні.

«Технологічний прогрес призводить до нового порогу ефективності війни», — зазначив адмірал П’єр Вандьє, Верховний головнокомандувач НАТО з питань трансформації, який відвідав Київ два місяці тому.

Він зауважив, що безпілотні технології на фронті різко підвищили летальність зони ураження — до рівня втрат Першої світової.

Масові ампутації і регрес у воєнній медицині

Кауффман наводить приголомшливі дані французького історика Стефана Одуен-Рузо: співвідношення загиблих до поранених на передовій зараз наближається до показників Першої світової війни (одна смерть на 2-3 поранення). Якщо у другій половині ХХ століття медицина знизила це співвідношення до одного до десяти — як, наприклад, в Афганістані, — то сьогодні в Україні воно становить приблизно один до трьох-чотирьох. Історик називає це «масовою регресією» у воєнній медицині.

Лікарі, які працюють у шпиталях за лінією фронту, розповідають про масові ампутації — це єдиний можливий вихід у випадках, коли поранена кінцівка кілька діб була затиснута джгутом.

Авторка публікації наводить свідчення одного з хірургів: за 24 години до лікарні у Дніпрі цього року доставили 23 поранених, і виснажені хірурги одразу приступили до ампутацій. Поранення обличчя, що нагадують фотографії з траншей Першої світової, стали ще однією жорсткою реальністю цієї війни.

Є й інший вимір дегуманізації: солдати тижнями, а інколи й місяцями змушені сидіти у бліндажах, утримуючи позицію без ротації — через нестачу особового складу. Їжу і спорядження їм доставляють дрони. Міністр оборони України Михайло Федоров поставив за мету завдавати Росії 50 000 втрат на місяць — рівня, який та не зможе витримувати. Західні оцінки поточних російських втрат — близько 35 000 на місяць.

«За західними оцінками, поточний рівень російських втрат становить 35 000 на місяць. Цифри України невідомі, але людські жертви є досить помітними», — зазначає авторка статті.

При цьому, як зауважує Кауффман з неприхованим сарказмом, саме західні військові зараз масово їдуть до Києва переймати досвід війни дронів — тієї самої, що виникла через їхню нездатність або небажання вчасно надати Україні необхідну кількість снарядів і артилерії.

