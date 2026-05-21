Завтра, 22 травня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Василіска. За церковними переказами, Василіск жив на межі III–IV століть у період активних гонінь на християн за часів Римської імперії. Він був племінником святого великомученика Феодора Тирона, що вже саме по собі визначало його духовне середовище та формування як християнина.

З юних років Василіск обрав шлях служіння Богові. Його життя вирізнялося суворою побожністю, молитвою, стриманістю та відданістю християнській спільноті. Він підтримував віруючих, зміцнював їх у часи страху та переслідувань, залишаючись прикладом духовної твердості.

Під час чергової хвилі гонінь на християн Василіска було заарештовано. Його змушували зректися віри та принести жертви язичницьким богам, однак він рішуче відмовився. Його непохитність викликала гнів римської влади.

За переданням, Василіска тримали в ув’язненні, де він зазнав численних страждань. Попри це, він не зрікся Христа і продовжував молитися, зміцнюючи не лише себе, а й інших в’язнів, які ставали свідками його духовної сили.

Кінцева доля святого була вирішена у місті Комани (Мала Азія), куди його привели для суду. Там Василіск востаннє отримав можливість відмовитися від своєї віри, однак залишився вірним Христу.

За переданням, його стратили усіченням голови або іншим способом, прийнятим у той час для засуджених до смертної кари. Його смерть стала завершенням земного шляху, але початком вшанування як святого мученика Церкви.

Святий мученик Василіск шанується у християнській традиції як символ непохитної віри та духовної мужності. Його пам’ять нагадує про ціну вірності переконанням і силу духу, що здатна протистояти навіть найжорстокішим випробуванням.

У богослужбових текстах його прославляють як того, хто «кров’ю своєю засвідчив істину Христову» та здобув вінець мучеництва. Віряни звертаються до нього в молитвах про зміцнення віри, витривалість у випробуваннях і духовну стійкість.

Прикмети 22 травня

Дощить цього дня — чекайте на щедре літо, великий урожай.

Багато павуків — буде великий урожай огірків.

Почути грім уночі — до швидкого покращення погоди.

Що завтра не можна робити

У народних уявленнях Василісків день мав особливо обережний характер. Вірили, що починати нові справи в цей час — погана прикмета, адже вони нібито не матимуть успіху. Так само уникали польових і городніх робіт: вважалося, що замість корисного врожаю земля може «віддячити» бур’янами на кшталт волошок і полину.

Що можна робити завтра

День проводили спокійно й упорядковано: займалися хатніми справами, прибиранням, пранням і приготуванням їжі, уникаючи будь-яких ризиків і зайвої метушні.

