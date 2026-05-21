Відбитки пальців під загрозою викрадення через популярні селфі

Селфі / © Credits

Реклама

Фахівці з кібербезпеки попереджають, що популярний жест «V» на фотографіях потенційно може створювати ризики для захисту особистих біометричних даних — зокрема відбитків пальців.

Про це пише Oddity Central.

Жест, який виконують вказівним і середнім пальцями, давно став частиною попкультури як символ миру або перемоги. Однак із розвитком камер високої роздільної здатності та інструментів на основі штучного інтелекту експерти застерігають: деталі на пальцях можуть бути достатньо чіткими для відновлення біометричної інформації.

Реклама

Китайський експерт із безпеки Лі Чан під час телевізійного шоу продемонстрував, як на селфі з жестом «V» можна побачити достатньо деталей пальців, щоб потенційно відтворити відбитки.

За його словами, ризик особливо зростає під час знімання з близької відстані — менш ніж 1,5 метра. У таких умовах камери можуть зафіксувати дрібні деталі шкіри, які в теорії можна використати для подальшого аналізу.

Експерт також зазначив, що навіть на відстані до трьох метрів сучасні алгоритми оброблення зображень іноді здатні відновити частину біометричних даних, особливо якщо використовуються технології покращення фото.

Професор криптографії Цзин Цзю з Китайської академії наук підтвердив, що з розвитком технологій високої чіткості теоретично стає можливим отримувати детальну інформацію про пальці навіть зі звичайних фотографій.

Реклама

Водночас інші експерти наголошують, що повноцінне викрадення відбитків і їхнього використання для обходу біометричних систем на практиці залишається складним. Якість зображення, освітлення та ракурс суттєво впливають на точність будь-якого відновлення.

Для зниження ризиків фахівці радять уникати надто чітких великих планів пальців або використовувати прості цифрові методи обробки — наприклад, розмивання кінчиків пальців перед публікацією світлини.

Нагадаємо, на Львівщині 19-річний хакер зламав 600 тисяч акаунтів Roblox і продавав їх у РФ.

Новини партнерів