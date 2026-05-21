Що посадити на клумбі чи в горщиках: 6 квіткових трендів цього літа

Останнім часом садівники все частіше обирають натуралістичні стилі озеленення, теплостійкі квіти та стримані кольорові палітри.

The Spruce запитав професійних садівників про найпопулярніші квіткові тренди літа 2026 року, і названі ними тенденції не лише гарні на вигляд, а й практичні.

Власники садів дедалі частіше прагнуть, щоб їхні будинки відображали природу, вирізняючись м’якістю, невимушеністю і спонтанністю, як-от лугові, котеджні та польові квіти.

Ці сади, які мають природніший вигляд, можуть здаватися хаотичними, але насправді вони вимагають ретельного планування.

Уникайте садіння рослин на однаковій висоті, оскільки це може зробити сад одноманітним і менш динамічним. Поєднання різних висот — високі квіти ззаду, середнього розміру в центрі та низькорослі спереду — створює відчуття глибини й руху.

Віддавайте перевагу квітам, які не потребують особливого догляду, місцевим сортам і рослинам, привабливим для запилювачів, щоб отримати максимально природний вигляд.

Сади-запилювачі

Якщо говорити про вибір рослин, сприятливих для запилювачів, спеціально створені сади-запилювачі — а також сади як форма активізму — продовжують набирати популярність.

Запилювачі перебувають у кризовій ситуації, і садівники хочуть, щоб їхні подвір’я стали частиною вирішення цієї проблеми. Крім того, дедалі більше зростає естетичне сприйняття більш дикого, хаотичного вигляду саду, який створюють рослини-запилювачі.

Для квітів, які є основою цього тренду, обирайте ехінацею, чорноокий луг, мелісу, молочай, золотушник та айстри. Потім висаджуйте їх густими кущами (а не поодинокими квітами), оскільки запилювачів більше приваблюють густі зарості.

Посухостійкі та жаростійкі квіти

Прогнози свідчать, що цього року буде спекотно, тому садівники готуються, віддаючи перевагу квітам, які добре переносять посуху та спеку.

Через напружений графік і зміни клімату людям потрібні витривалі, посухостійкі багаторічні рослини, як-от шавлія, котяча м’ята, агастахе, деревій, ехінацея, цинія та ангелонія. Просто пам’ятайте, що хоча вони й витримують високі температури та тривалі періоди без дощів, їм однаково потрібні періодичне поливання і догляд.

Палітри з вицвілими пелюстками

Можливо, популярність запилених, з відтінком попелу троянд, легких, як тканина, пелюсток і романтичних квітів, які наче належать до вишуканих топіарних композицій, можна пояснити впливом фільму «Грозовий перевал», серіалу «Бріджертони» або просто соціальних мереж загалом.

Експерти з садівництва погоджуються, що м’які, приглушені пастельні палітри будуть у моді 2026 року. Фактично «вицвіла пелюстка» — приглушений, рожево-сірий відтінок — була названа кольором року 2026.

«Вицвіла пелюстка» — це антимаксималістський вибір: він чудово поєднується зі сріблястим листям, витриманою теракотою та льоном і має просто казковий вигляд, що сприяє його популярності в соціальних мережах.

Ці відтінки «вицвілих пелюсток» у запилених рожевих, фіолетових і персикових кольорах створюють заспокійливу ​​естетики та чудово поєднуються з котеджним стилем і природними садами. Ці ніжні кольори приємні для ока, гармонійно поєднуються з довкіллям і допомагають створити в саду атмосферу спокою.

Більше садів для зрізання квітів

Зі зростанням уваги до екологічної стійкості та зменшення вуглецевого сліду квіткової індустрії 2026 року все більше людей вирощуватимуть власні квіти для букетів, святкових заходів і навіть весіль, що означає менше пластику, менше відходів і більше економії.

Іншими словами, сади для зрізання квітів і надалі залишатимуться популярними 2026-го.

Якщо ви плануєте облаштувати сад для зрізання квітів цього року, то жоржини, цинії, космеї, запашний горошок, соняшники, левиний зів, деревій, гортензії та троянди — це лише деякі з основних сортів, які ви можете спробувати.

Не забувайте про осінні цибулинні, як-от тюльпани й нарциси, щоб наступної весни у вас також були квіти для ваз!

Вибір для власників домашніх тварин

Наостанок експерти зазначають, що сади, дружні до домашніх тварин, стають дедалі важливішими для домовласників.

Спостерігається сплеск інтересу до нетоксичних, безпечних для домашніх улюбленців квітів. Попит на гарні рослини, через які не доведеться звертатися до ветеринарів, справді поширений.

Меліса, левиний зів, цинії, чорнобривці, волошки, гербери та соняшники безпечні для ваших пухнастих друзів, а лаванда та деякі сорти шавлії також загалом вважаються безпечними.

Чого слід уникати

На вершині списку — будь-які види лілій, які є вкрай токсичними для котів. Окрім них, до найнебезпечніших рослин належать наперстянка, живокіст, лантана та осінній крокус.

Перш ніж висаджувати новий сорт квітів у своєму саду, завжди перевіряйте, чи вважається він безпечним для домашніх тварин.

