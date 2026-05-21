Коли треба приймати душ, зранку чи ввечері / © Credits

Реклама

Душ давно перестав бути просто гігієнічною процедурою. Для когось це ранковий ритуал енергії, для когось — вечірня терапія спокою. Ми обираємо час для душу за настроєм, графіком або звичкою, та рідко замислюємося, як це впливає на наше тіло, шкіру та навіть якість сну, про це розповіло видання RTÉ.

Та з погляду мікробіології питання «коли краще приймати душ» має значно більше нюансів, ніж здається на перший погляд. Адже справа не лише у відчутті свіжості, а й у бактеріях, мікробіомі шкіри, чистоті постелі та навіть алергенах, які ми щодня приносимо додому.

Фахівці наголошують, що регулярний душ є важливою частиною здорової гігієни незалежно від часу доби. Він допомагає змивати бруд і надлишок шкірного жиру, зменшувати ризик подразнень та інфекцій, прибирати піт і запах тіла.

Реклама

І тут є важливий нюанс, адже сам по собі піт майже не має запаху. Неприємний аромат виникає через бактерії, які живуть на поверхні шкіри. Зокрема, бактерії стафілококи використовують піт як джерело живлення та виробляють сполуки із сіркою, тож саме вони створюють знайомий запах тіла.

Що відбувається з тілом протягом дня

Навіть якщо ми цього не помічаємо, за день наше тіло та волосся накопичують пил, алергени, забруднення з повітря, шкірний жир і піт. Частина цих частинок залишається на одязі, але значна кількість переноситься на постіль, зокрема, простирадла та наволочки.

Крім того, шкіра природно заселена мікроорганізмами, які є частиною нашого мікробіому. Протягом дня вони також накопичуються та потрапляють у ліжко. Саме тому вечірній душ дійсно має свої плюси, він допомагає змити частину бруду, поту та алергенів перед сном.

Нюанси

Навіть після ідеального вечірнього душу тіло продовжує виділяти піт уночі, незалежно від температури у кімнаті. У цей момент бактерії на шкірі знову починають взаємодіяти з потом. У результаті на постільній білизні накопичуються мікроорганізми, до ранку може з’являтися запах тіла, а бактерії з білизни повертаються на шкіру. І тут ключову роль відіграє чистота постільної білизни.

Реклама

Постіль може перекреслити користь вечірнього душу

Якщо постіль змінюють рідко, бактерії та алергени накопичуються дуже швидко. У ліжку залишаються піт, частинки шкіри, бактерії та шкірний жир. А ще, пилові кліщі, для яких відмерлі клітини шкіри є ідеальним середовищем.

Саме продукти життєдіяльності пилових кліщів можуть провокувати алергії, погіршувати астму та викликати подразнення шкіри. Тому навіть вечірній душ не гарантує повної свіжості, якщо постіль давно не прали.

Ранковий душ

З погляду науки ранковий душ має одну важливу перевагу, він змиває все, що накопичилося на шкірі за ніч. Йдеться про бактерії з постільної білизни, нічний піт і відмерлі клітини шкіри.

Після цього людина одягає чистий одяг уже на чистіше тіло, а це означає, що бактеріям буде менше «їжі» для утворення запаху протягом дня. Саме тому мікробіологи вважають, що ранковий душ допомагає довше залишатися свіжими.

Реклама

Ідеальний варіант

Попри наукові аргументи, експерти визнають, що у кожного залишаються власні звички та ритм життя. Комусь вечірній душ допомагає розслабитися, покращує засинання та створює відчуття завершення дня. І це теж має значення для самопочуття.

Але незалежно від часу приймання душу є правило, яке фахівці називають справді критичним — регулярно прати постільну білизну. Саме регулярне прання значною мірою впливає на гігієну сну та стан шкіри.

Суперечка про те, коли краще приймати душ триває роками. Але мікробіологи схиляються до того, що саме ранковий душ дає більше переваг із погляду гігієни та свіжості протягом дня. Втім, головний висновок науки звучить значно простіше: важливий не лише сам душ, а й уся система особистої гігієни, від чистої постільної білизни до регулярного догляду за шкірою.

Новини партнерів