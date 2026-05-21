Негода розгуляється на повну: Україну аж до небезпеки накривають грози, град та швали (мапа)

Синоптики попереджають про грози та шквали у багатьох областях України 21 травня / © pexels.com

Реклама

У четвер, 21 травня, в Україні очікується різка зміна погоди: на зміну стабільному теплу прийде потужний грозовий фронт із градом та шквальним вітром, який охопить більшість областей.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у День вишиванки погода в Україні буде мінливою, з періодичними грозами та локальними зливами. Парасольки не знадобляться тільки жителям північно-східних регіонів — Сумщини, Харківщини та Луганщини, де утримається суха погода.

Загалом по країні вдень термометри покажуть від +21 до +26 градусів тепла, а на Лівобережжі буде ще тепліше — повітря прогріється до +24…+29 градусів. Натомість у західній частині країни очікується свіжіша погода з температурами в межах +18…+22 градусів.

Реклама

За словами начальника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя, синоптична ситуація в регіоні залишатиметься нестабільною та вибухонебезпечною. Через перебування області на лінії нестійкої погоди, у пікові години денного прогріву знову активізуються грозові процеси.

Це принесе з собою високу ймовірність небезпечних явищ, зокрема шквалистого посилення вітру до 17–22 м/с та локального граду. При цьому температура повітря вночі становитиме від +13 до +18 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до позначок +23…+28 градусів вище нуля.

Водночас в Українському гідрометцентрі зазначають, що 21 травня погоду в країні зумовлюватиме зона низького тиску, яка насувається з південного та південно-східного напрямків. Вона зумовить класичний літній характер атмосфери — мінливу хмарність та нестабільність.

Вночі вплив атмосферного фронту відчують західні й південні області, а також Київщина, Житомирщина та Вінниччина, де пройдуть дощі. Протягом дня через прогрівання повітря та вихід вологи вгору дощова зона розростеться. У результаті помірні зливи з грозами охоплять практично всю територію України, окрім північно-східних областей, де й надалі буде сухо.

Реклама

У більшості регіонів встановиться справжнє літнє тепло. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від +12 до +17 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки +28 градусів тепла, на сході країни подекуди температура повітря прогріється до +31 градусу тепла.

Дещо свіжіше буде у західних областях, де нічна температура становитиме від +8 до +13 градусів тепла, а денна не перевищить +18…+23 градуси тепла. Вітер буде переважно північно-східний та дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Погода в Україні 21 травня / © Укргідрометцентр

Разом із тим синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Удень 21 травня у південних, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях пройдуть грози, а в окремих районах цих регіонів та у південно-західній частині країни можливі значні дощі, локальний град і посилення вітру до 15–20 м/с.

У зв’язку із небезпечними погодними умовами, в цих регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Реклама

Попередження синоптиків про небезпечні метеорологічні явища у кількох областях країни 21 травня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики попереджали про різке похолодання в Україні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів