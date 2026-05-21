Непогода разгуляется на полную: Украину вплоть до опасности накрывают грозы, град и шквалы (карта)

Синоптики предупреждают о грозах и шквалах во многих областях Украины 21 мая / © pexels.com

В четверг, 21 мая, в Украине ожидается резкое изменение погоды: на смену стабильному теплу придет мощный грозовой фронт с градом и шквальным ветром, который охватит большинство областей.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в День вышиванки погода в Украине будет переменчивой, с периодическими грозами и локальными ливнями. Зонтики не понадобятся только жителям северо-восточных регионов — Сумщины, Харьковщины и Луганщины, где сохранится сухая погода.

В целом по стране днем термометры покажут от +21 до +26 градусов тепла, а на Левобережье будет еще теплее — воздух прогреется до +24…+29 градусов. Зато в западной части страны ожидается более свежая погода с температурами в пределах +18…+22 градусов.

По словам начальника Черкасского гидрометцентра Виталия Постриганя, синоптическая ситуация в регионе будет оставаться нестабильной и взрывоопасной. Из-за пребывания области на линии неустойчивой погоды, в пиковые часы дневного прогрева снова активизируются грозовые процессы.

Это принесет с собой высокую вероятность опасных явлений, в частности шквалистого усиления ветра до 17-22 м/с и локального града. При этом температура воздуха ночью составит от +13 до +18 градусов тепла, а днем воздух прогреется до отметок +23…+28 градусов выше нуля.

В то же время в Украинском гидрометцентре отмечают, что 21 мая погоду в стране будет предопределять зона низкого давления, которая надвигается с южного и юго-восточного направлений. Она обусловит классический летний характер атмосферы — переменную облачность и нестабильность.

Ночью влияние атмосферного фронта почувствуют западные и южные области, а также Киевщина, Житомирщина и Винницкая область, где пройдут дожди. В течение дня из-за прогревания воздуха и выхода влаги вверх дождевая зона разрастется. В результате умеренные ливни с грозами охватят практически всю территорию Украины, кроме северо-восточных областей, где и в дальнейшем будет сухо.

В большинстве регионов установится настоящее летнее тепло. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +12 до +17 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до отметки +28 градусов тепла, на востоке страны местами температура воздуха прогреется до +31 градуса тепла.

Несколько свежее будет в западных областях, где ночная температура составит от +8 до +13 градусов тепла, а дневная не превысит +18…+23 градуса тепла. Ветер будет преимущественно северо-восточный и будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Погода в Украине 21 мая / © Укргидрометцентр

Вместе с тем синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Днем 21 мая в южных, Днепропетровской, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Житомирской областях пройдут грозы, а в отдельных районах этих регионов и в юго-западной части страны возможны значительные дожди, локальный град и усиление ветра до 15-20 м/с.

В связи с опасными погодными условиями, в этих регионах объявлен первый уровень опасности, желтый.

Предупреждение синоптиков об опасных метеорологических явлениях в нескольких областях страны 21 мая / © Укргидрометцентр

