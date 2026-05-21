В Днепре из-за новой атаки РФ пострадала женщина: в многоэтажке изуродована квартира
В Днепре из-за очередной атаки РФ пострадала 58-летняя женщина, а в пятиэтажке взрывной волной изуродовало квартиру и выбило окна в соседних домах.
В Днепре в результате очередной российской атаки пострадала 58-летняя женщина. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации она не нуждалась.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .
По его словам, из-за удара повреждена квартира на пятом этаже пятиэтажного дома. Взрывной волной также изуродовано несколько соседних домов — в них вылетели окна.
В настоящее время специалисты уточняют масштабы разрушений. На месте работают экстренные службы.
