ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
298
Время на прочтение
1 мин

В Днепре из-за новой атаки РФ пострадала женщина: в многоэтажке изуродована квартира

В Днепре из-за очередной атаки РФ пострадала 58-летняя женщина, а в пятиэтажке взрывной волной изуродовало квартиру и выбило окна в соседних домах.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Атака на Днепр

Атака на Днепр

В Днепре в результате очередной российской атаки пострадала 58-летняя женщина. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации она не нуждалась.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .

По его словам, из-за удара повреждена квартира на пятом этаже пятиэтажного дома. Взрывной волной также изуродовано несколько соседних домов — в них вылетели окна.

В настоящее время специалисты уточняют масштабы разрушений. На месте работают экстренные службы.

Напомним, что ранее Россия ночью атаковала Украину: где раздались взрывы

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
298
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie