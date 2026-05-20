В Днепре раздались взрывы из-за атаки РФ: вспыхнул пожар

В ночь на 20 мая российские войска атаковали Днепр . В результате вражеского удара в городе возник пожар.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .

По его словам, после атаки в Днепре вспыхнул пожар. В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

Местные жители призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. На месте работают экстренные службы.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Днепре уже девять раненых после российской атаки : среди пострадавших — 10-летний мальчик.

