Каким будет завершение войны в Украине: военный эксперт назвал сценарии

Каким может быть будущее Украины после прекращения огня / © ТСН

Не исключено, что война в Украине завершится с частичной потерей территорий и без вступления в НАТО.

Такое мнение высказал в эфире«Киев24» военный эксперт Павел Нарожный.

Он предполагает, что Украину вряд ли ждет классический финский сценарий, предусматривающий территориальные уступки. Эксперт советует не зацикливаться на том, что РФ вписала в свою конституцию 5 украинских регионов

«То, что враг однозначно не отдаст какую-то часть территории. У них там прописаны себе в конституции. Но конституция российская — это „филькина грамота“. То, что сегодня написали, завтра переписали. Это все можно менять, здесь по команде Путина они сделают абсолютно все что угодно, как надо так и перепишут. Вопрос только, готов ли Путин к этому моменту, или другой диктатор, который будет на тот момент у власти в России — отдать кусок, ну как они считают своей собственной территории», — рассуждает эксперт.

Будет ли вступление в НАТО и ЕС

Нарожный удивил заявлением, что не видит огромной ценности в том, что Украина станет членом НАТО.

«Почему так? Потому что мы сейчас абсолютно успешно сдерживаем врага, не являясь членом НАТО. Враг не может продвигаться. Я бы сказал так, что мы по сути уже являемся членом НАТО, но наше членство не прописано в никаких документах. Нам помогают почти все страны, являющиеся членами НАТО. Мы помогаем этому блоку, передаем развединформацию, передаем наш опыт войны, передаем информацию, которую мы накопили», — пояснил эксперт.

Поэтому, по его мнению, Украина может оказаться в гибридном формате безопасности после окончания войны: не формально в НАТО, но с тесным военным сотрудничеством с союзниками.

«Он не будет похож ни на Финляндию, ни на другое. И моя точка зрения такова: там нам придется поделиться какой-то территорией. Ну там 5, 10 или 20% территории, я не знаю. Я более чем уверен, что мы не будем это дело признавать. То есть, по сути, они у нас будут числиться как оккупированные территории. Я больше чем уверен, что мы в ближайшей перспективе, там 1, 2, 3 года после окончания войны мы не будем членом НАТО, это точно. А вот членами Евросоюза это абсолютно реально», — подытожил эксперт Павел Нарожный.

