Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
165
Час на прочитання
2 хв

Яким буде завершення війни в Україні: військовий експерт назвав сценарії

Війна в Україні може завершитися в умовах часткової окупації територій та без юридичного членства в НАТО, проте з реальними шансами на швидкий вступ до Євросоюзу.

Дмитро Гулійчук
Яким може бути майбутнє України після припинення вогню

Не виключено, що війна в Україні завершиться з частковою втратою територій і без вступу до НАТО.

Таку думку висловив в ефірі «Київ24» військовий експерт Павло Нарожний.

Він припускає, що на Україну навряд чи чекає класичний фінський сценарій, який передбачає територіальні поступки. Експерт радить не зациклюватися на тому, що РФ «вписала» у свою «конституцію» 5 українських регіонів

«Те, що ворог однозначно не віддасть якусь частиною території. В них там прописано собі в конституції. Але конституція російська — це „фількіна грамота“. Те, що сьогодні написали, завтра переписали. Це все можна змінювати, тут по команді Путіна вони зроблять абсолютно все, що завгодно, як треба так і перепишуть. Питання тільки, чи готовий буде Путін на цей момент, або інший диктатор, який буде на той момент при владі в Росії — віддати шматок, ну як вони вважають своєї власної території», — розмірковує експерт.

Чи буде вступ до НАТО та ЄС

Нарожниий здивував заявою, що не бачить «величезної цінності» в тому, що Україна стане членом НАТО.

«Чому так? Тому що ми зараз абсолютно успішно стримуємо ворога, не будучи членом НАТО. Ворог не може просуватися. Я б сказав так, що ми по суті вже є членом НАТО, але наше членство не прописано в ніяких документах. Нам допомагають майже всі країни, які є членами НАТО. Ми допомагаємо цьому блоку, передаємо розвідінформацію, передаємо наш досвід війни, передаємо ту інформацію, яку ми накопичили», — пояснив експерт.

Тому на його думку, Україна може опинитися в гібридному форматі безпеки після закінчення війни: не формально в НАТО, але з тісною військовою співпрацею із союзниками.

«Він не буде схожий ані на Фінляндію, ані на інше. І моя точка зору така: там, нам доведеться поділитися якоюсь територією. Ну, там 5, 10 чи 20% території, я не знаю. Я більш, ніж впевнений, що ми не будемо це діло визнавати. Тобто, по суті, вони у нас будуть значитися, як окуповані території. Я більш, ніж впевнений, що ми в найближчій перспективі, там 1, 2, 3 роки після закінчення війни ми не будемо членом НАТО, це точно. А от членами Євросоюзу — це абсолютно реально», — підсумував експерт Павло Нарожний.

Раніше дипломат назвав три сценарії, коли закінчиться війна в Україні, та головну умову зупинення агресії РФ.

