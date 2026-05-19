Москва у вогні, але Путін не хоче закінчувати війну проти України: експерт пояснив, чому

За оцінками експертів, певна кількість ударів по Москві здатна вплинути на перебіг війни / © ТСН

Війна в Україні, за оцінками президента України Володимира Зеленського, змінюється — днями він заявив, що українська далекобійність (по Московському регіону) значно змінює ситуацію та сприйняття російської війни у світі.

Чи здатні такі зміни вплинути на перебіг війни, чи засмутить очільника Кремля Путіна палаюча Москва і чи змусить його це принаймі переглянути цілі так званої «СВО» — про це в коментарі для ТСН.ua висловив своє бачення ситуації військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

«Ці удари несуть практичну мету — влучити у щось важливе. У нафтопроводи, НПЗ, у підприємства, які виготовляють мікроелектроніку. Друга величезна мета — показати росіянам, що війна — недалеко, поруч. Показати, що вона не в Бєлгороді, не в Брянську або в Курську, а вона тут, з вами. Москва завжди була у розумінні Кремля недоторканою, вважалося, що Москва не повинна на собі відчувати жодних негативних побічних факторів через війну», — каже Іван Ступак.

Та продовжує: «Я наведу такий невеличкий, але показовий приклад. У 2022 році, коли почалася часткова мобілізація в Росії, почали забирати на війну і москвичів, але буквально за декілька тижнів це навело місцевих посадовців на думку, що процес рухається у неправильний бік, що Москва повинна залишатись регіоном, де не відчувається війна. Після цього всі мобілізаційні заходи були припинені».

На переконання експерта, прямо зараз неможливо зробити так, щоб росіяни вийшли на протести, але можливо створити ситуацію напруги серед москвичів, посадовців.

«Для цього потрібні з два десятки таких ударів», — каже Ступак.

Крім того, він висловлює думку, що навіть страх москвичів поки не матиме особливого впливу на Путіна.

«Я думаю, що поки — ні. Для нього матиме значення щось силове — коли багато невдоволених і вони готові на щось», — каже Ступак.

Чому Путін продовжує війну в Україні

За словами Ступака, цьому є єдине пояснення: «На вихідних Герасимов (начальник Генштаба ВС РФ — Ред.) повідомив про те, що начебто захоплено населений пункт Борова на Харківщині. Аналітики з’ясували, що, по-перше, Борова не захоплена, а за її захоплення росіяни видали інший населений пункт, який знаходиться за 25 км. Тобто, згідно повідомлень Герасимова складається враження про рух на фронті. Про те, що начебто багато захоплено. Тому, згідно тих мап, які є в Кремлі, складається враження, що ще трохи, пару тижнів і все…»

На переконання Ступака, Україні варто продовжувати удари по військовим цілях у Московському регіоні.

«Нас цікавить все те, що може вплинути на зупинку війни. Якщо підприємство є монополістом у виготовленні мікроелектроніки, то його ураження вплине на виробництво ракет», — каже Ступак.

Резюмуючи, він припускає, що українські удари по військовим цілям в Москві та Московській області є частковим «рецептом» завершення війни.

«20% того, що це може вплинути саме на Путіна. Як відомо, він наполягає на тому, що йому потрібна вся Донецька область, а на все інше, як кажуть у Кремлі, Росія не погоджується. Цей варіант нераціональний, нелогічний, тут тільки принцип і все. Мені здається, що є 20% того, що удари по російській столиці можуть вплинути на саме Путіна», — впевнений експерт.

