У Харкові дрон РФ вдарив по приватному сектору: з-під завалів врятували людей

У ніч проти 19 травня російський бойовий дрон атакував Новобаварський район Харкова. Під удар потрапив приватний сектор міста.

За попередньою інформацією, через влучання спалахнули два приватні будинки. Ще понад десять осель зазнали пошкоджень.

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, з одного із будинків рятувальникам вдалося евакуювати двох людей. Водночас під завалами може перебувати ще одна людина.

На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Атака на Харків — наслідки

Днями мер Ігор Терехов повідомив, близько 07:00 що у Шевченківському районі дрон вдарив у центральній частині міста. «Приліт» стався просто у дорогу.

Внаслідок обстрілу пошкоджено три виходи з метрополітену, три зупинки наземного транспорту, контактну мережу, будівлю навчального закладу, та скління у прилеглих будівлях. Постраждала одна людина.

У Київському районі сталося падіння уламків дрона на дитячій майданчик. Окрім того, близько 09:00 сталося влучання «Молнії» у гаражний кооператив.

«Троє постраждалих внаслідок удару по Київському району», — додав Терехов.

Окрім того. зафіксовано падіння уламків ворожого дрону в Основ’янському районі. Минулося без постраждалих.

