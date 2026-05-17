У Харкові судили офіцера ДСНС, який втік з міста 24 лютого 2022-го: як його покарали

У Харкові засудили капітана ДСНС, який втік з міста 24 лютого 2022 року / © ДСНС

У Харкові судили капітана ДСНС Володимиру, який самовільно залишив підрозділ та втік з міста вранці 24 лютого 2022 року — у перший день повномасштабного вторгення.

Про це йдеться у вироці Київського райсуду міста Харкова.

У матеріалах справи вказано, що Володимир Ю. 2016 роек уклав контракт із ДСНС і розпочав службу на посаді інспектора пожежно-рятувального загону Харкова у званні лейтенанта. У червні 2021 року його призначили провідним інспектором відділу запобігання надзвичайним ситуаціям по Київському району міста.

Станом на початок повномасштабного вторгнення рятувальник мав звання капітана служби цивільного захисту.

У умовах воєнного Державній службі України з надзвичайних ситуацій доручили разом з державними органами, установами, підприємствами, організаціями привести єдину державну систему цивільного захисту у готовність до виконання завдань за призначенням в особливий період.

Попри це, без дозволу керівництва та поважних причин 24 лютого 2022 року рятувальник втік з Харкова.

Що розповів сам рятувальник

Офіцер ДСНС свою провину у суді не визнав. Він розповів, що приблизно 24 лютого о 06:00 годині йому зателефонувала диспетчер та повідомила про збір особового складу («тривога»), зазначивши час явки на службу. У зв`язку з цим він одразу одягнув формений одяг, зібрав речі та вирушив до місця служби. Близько 07:00 він прибув до підрозділу.

Далі чоловік стверджує, що 07:30 годині 24.02.2022 йому зателефонувала дружина та повідомила про погіршення самопочуття. Дружина має хронічні захворювання (зокрема, ендокринологічні, ВБР, остеохондроз), у зв`язку з чим потребує уникнення стресових ситуацій. Він порадив їй звернутися до лікаря, а сам вирішив звернутися до керівництва з проханням надати дозвіл тимчасово залишити місце служби для евакуації дружини у безпечне місце.

У задоволенні цього прохання йому було відмовлено. Тому чоловік вирішив звільнитися і написав рапорт на ім`я начальника ГУ ДСНС України у Харківській області.

Володимир Ю. пояснив, що вважав себе звільненим з моменту здачі посвідчення, та подачі відповідного рапорту, хоча наказу про звільнення на той момент не отримував. Водночас підтвердив, що просив звільнити його з 25.02.2022, оскільки розумів, що не може бути звільнений день в день.

Далі чоловік поїхав на захід України, а в квітні 2022 року дізнався про кримінальне провадження та повернувся до Харкова.

Обвинувачений виправдовується, що його робота була суто інспекційною, він не брав участі в гасінні пожеж, а тому його відсутність нібито не зашкодила безпеці міста.

Як його покарали

Суд визнав Володимира Ю. винним в умисному ухиленні від служби та призначив покарання у вигляді двох років позбавлення волі з іспитовим строком на один рік.

