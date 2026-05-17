Найсмачніша їжа у світі: досвідчені мандрівники назвали найкращу гастрономічну країну

Туристичні експерти назвали найкращу гастрономічну країну світу

Фахівці туристичної сфери з різних країн одностайно назвали Італію найкращим гастрономічним напрямком у світі. Саме цю країну найчастіше згадували експерти.

Про це пише Travel + Leisure після того, як попросив туристів поділитися улюбленим місцем для гастротуризму.

На думку співрозмовників видання, секрет популярності італійської кухні — у простоті, локальних продуктах і багаторічних кулінарних традиціях, які передаються з покоління в покоління.

Італійська кухня підкорила світ

«Італійська кухня — це більше, ніж просто їжа. Це соціальний ритуал, який об’єднує родини та громади», — пояснила засновниця The Secret Explorer Аніта Каньядзо.

Експерти також наголошують, що багато традиційних страв готують годинами або навіть днями, щоб максимально розкрити смак інгредієнтів. Саме через культурну цінність кулінарних традицій Італія нещодавно стала першою країною, чию національну кухню ЮНЕСКО внесло до списку нематеріальної культурної спадщини.

Керівник компанії Culture Discovery Vacations Майкл Ковнік зазначив, що кожен регіон Італії має власну унікальну кухню та гастрономічні особливості.

«Італія, ймовірно, має найпалкішу гастрономічну культуру у світі», — сказав він.

Туристам радять уникати популярних туристичних закладів і звертати увагу на маленькі сімейні траторії без англомовного меню, де можна скуштувати справжню локальну кухню.

Ці міста увійшли до списку найкращих для гастротуризму

Серед міст, які особливо виділили експерти, — Болонья, Флоренція, Неаполь та Палермо.

Болонью назвали кулінарною столицею Італії завдяки таким відомим стравам, як лазанья, тальятеле рагу, тортеліні, мортадела та пармезан.

Водночас Неаполь отримав особливе визнання за свою піцу та вуличну їжу. Саме там туристам радять спробувати знамениту pizza a portafoglio — невелику складену піцу, яку їдять просто на вулиці.

«У Неаполі їжа — це не щось особливе чи святкове. Вона є частиною повсякденного життя, і саме тому вона така смачна», — зазначив співзасновник WeRoad Фабіо Бін.

Також експерти радять звернути увагу на Сицилію, зокрема місто Палермо, де ринки та традиції вуличної їжі зберігаються ще з арабських часів.

