Після ударів по Москві до українців звернулися з тривожним попередженням
Українців закликають реагувати на повітряні тривоги таа не ігнорувати їх.
Після того, як українські дрони успішно атакували Москву, держава-агресорка може посили свої удари по українських містах.
З таким попередженням звернувся до громадян очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
«Після сьогоднішніх подій у Москві РФ прогнозовано може посилити атаки „Шахедами“ та ракетами по наших містах», — написав він у соцмережах.
Чиновник закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги та не ігнорувати їх.
«Бережіть себе і своїх близьких», — додав Лукашук.
Удари по Москві — що відомо
Нагадаємо, у ніч проти 17 травня Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Повідомляється про вибухи, пожежі та ураження низки стратегічних об’єктів.
Упродовж неділі, 17 травня, у Москві та околицях продовжували лунати вибухи та займатися пожежі на тлі атаки безпілотників на столицю держави-агресорки.
Після того, як українські дрони завдали масованого удару по Москві, кремлівська пропаганда спробувала заспокоїти населення держави-агресорки. Речнику президента РФ Дмитру Пєскову довелося видати фразу про те, що загрози існуванню Росії поки немає.