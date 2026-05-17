Укрaїнa
Після ударів по Москві до українців звернулися з тривожним попередженням

Українців закликають реагувати на повітряні тривоги таа не ігнорувати їх.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Атака на Україну

Атака на Україну / © ТСН.ua

Після того, як українські дрони успішно атакували Москву, держава-агресорка може посили свої удари по українських містах.

З таким попередженням звернувся до громадян очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Після сьогоднішніх подій у Москві РФ прогнозовано може посилити атаки „Шахедами“ та ракетами по наших містах», — написав він у соцмережах.

Чиновник закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги та не ігнорувати їх.

«Бережіть себе і своїх близьких», — додав Лукашук.

Удари по Москві — що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 17 травня Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Повідомляється про вибухи, пожежі та ураження низки стратегічних об’єктів.

Упродовж неділі, 17 травня, у Москві та околицях продовжували лунати вибухи та займатися пожежі на тлі атаки безпілотників на столицю держави-агресорки.

Після того, як українські дрони завдали масованого удару по Москві, кремлівська пропаганда спробувала заспокоїти населення держави-агресорки. Речнику президента РФ Дмитру Пєскову довелося видати фразу про те, що загрози існуванню Росії поки немає.

