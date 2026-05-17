Таке вперше: через атаку на Москву пропагандисти РФ пішли на несподіваний крок проти Путіна – РНБО

Москва / © Associated Press

Реклама

Після ударів по об’єктах у Московській області російські пропагандисти вперше почали відкрито сумніватися в надійності протиповітряної оборони навколо столиці РФ.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, окрім ураження низки стратегічних підприємств, пов’язаних із військово-промисловим комплексом та нафтовою інфраструктурою РФ, атака мала ще один важливий інформаційний наслідок.

Реклама

Коваленко зазначив, що російська пропаганда раніше уникала прямих сумнівів щодо здатності ППО захистити Москву. Столиця РФ ще з радянських часів сприймалася як особливо захищена територія, а за правління Володимира Путіна навколо міста вибудовували кілька кілець протиповітряної оборони, щоб мешканці Москви не відчували наслідків війни.

Однак, за оцінкою представника РНБО, ситуація починає змінюватися.

“Російські пропагандисти відкрито сумніваються в надійності ППО, чого не було раніше”, — заявив Коваленко.

Він додав, що чим більше жителі Москви відчуватимуть війну, тим більше, на його думку, зростатимуть шанси на її завершення.

Реклама

Водночас Коваленко наголосив, що удари по території РФ є відповіддю на російські атаки по Україні.

“Важливо — це все у відповідь на російські атаки. Вони перші роблять дії, за які летить у відповідь”, — зазначив він.

Що відомо про удари по Московській області

У ніч проти 17 травня Сили оборони України завдали серії ударів по важливих об’єктах російських окупаційних військ. За даними Генштабу ЗСУ, під ударом опинилися підприємства військово-промислового комплексу, командні пункти та місця зосередження живої сили противника.

Зокрема, у Зеленограді Московської області було уражено підприємство “Ангстрем”, яке спеціалізується на виробництві мікроелектроніки та мікросхем. У Генштабі зазначали, що це підприємство є важливою складовою російського ВПК і задіяне у виробництві компонентів для військових потреб.

Реклама

Також було уражено насосну станцію “Солнечногорская” у Московській області. Вона використовується в системі нафтопродуктопроводу та забезпечує перекачування пального, зокрема для потреб російської армії. Після удару на об’єкті виникла пожежа.

Крім того, удари були завдані по командних пунктах противника на Донеччині та пунктах управління безпілотниками на Харківщині, Херсонщині й Донеччині.

Москва під атакою: що повідомляли очевидці

Упродовж 17 травня у Москві та її околицях лунали вибухи й спалахували пожежі. Російські моніторингові канали повідомляли про атаку безпілотників на столицю РФ.

Зокрема, вибухи фіксували поблизу селища Глухово у міському окрузі Красногорськ Московської області. Цей населений пункт розташований приблизно за 8 кілометрів від Московської кільцевої автомобільної дороги.

Реклама

На тлі цих подій російські пропагандисти почали публічно обговорювати питання ефективності ППО, що, за оцінкою РНБО, стало нетиповим сигналом для російського інформаційного простору.

Новини партнерів