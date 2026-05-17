Трамп несподівано став "агентом британської розвідки": фото
У Білому домі відгукнулися на кастинг кіностудії Amazon MGM, яка обирає кандидата «на наступного Джеймса Бонда».
Президент США Дональд Трамп продовжує приміряти до себе різні образи, створюючи картинки за допомогою штучного інтелекту. Цього разу ШІ намалював його як одну з найвідоміших постатей кіносвіту — британського супершпигуна Джеймса Бонда.
В акаунті Білого дому в мережі Х несподівано з’явилося зображення Трампа, стилізоване під знаменитого «агента 007».
На чорно-білому зображенні — силует Трампа з пістолетом у руці.
Малюнок супроводжують написи «Зробимо Америку великою знову» та «007».
В адміністрації президента США замість пояснень у коментарях до опублікованої картинки дали посилання на допис, в якому кіностудія Amazon MGM оголосила кастинг акторів «на наступного Джеймса Бонда».
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп прокоментував появу в Мережі резонансного зображення, на якому він представлений в образі Ісуса Христа.
Ще одне згенероване ШІ зображення Дональда Трампа з’явилося як погроза Ірану. На картинці президент США був зображений у чорному костюмі, білій сорочці з краваткою та сонцезахисних окулярах. У руках він тримав кулемет.