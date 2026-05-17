Трамп несподівано став "агентом британської розвідки": фото

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп продовжує приміряти до себе різні образи, створюючи картинки за допомогою штучного інтелекту. Цього разу ШІ намалював його як одну з найвідоміших постатей кіносвіту — британського супершпигуна Джеймса Бонда.

В акаунті Білого дому в мережі Х несподівано з’явилося зображення Трампа, стилізоване під знаменитого «агента 007».

На чорно-білому зображенні — силует Трампа з пістолетом у руці.

Реклама

Малюнок супроводжують написи «Зробимо Америку великою знову» та «007».

© Білий дім

В адміністрації президента США замість пояснень у коментарях до опублікованої картинки дали посилання на допис, в якому кіностудія Amazon MGM оголосила кастинг акторів «на наступного Джеймса Бонда».

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп прокоментував появу в Мережі резонансного зображення, на якому він представлений в образі Ісуса Христа.

Ще одне згенероване ШІ зображення Дональда Трампа з’явилося як погроза Ірану. На картинці президент США був зображений у чорному костюмі, білій сорочці з краваткою та сонцезахисних окулярах. У руках він тримав кулемет.

Реклама

Новини партнерів