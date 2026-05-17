Сині спалахи з глибин космосу: учені приголомшені небаченим явищем

Спалахи у космосі / © NASA

Майже десять років астрономи шукали розгадку таємничих блакитних спалахів, що виникають у глибокому космосі. Від 2018 року було виявлено лише 14 таких дивних імпульсів, що робить їх одними з найрідкісніших астрономічних явищ за всю історію спостережень.

Як пише Daily Mail, група вчених вважає, що їхнє походження криється в малоймовірному зіткненні чорної діри та надгарячого сонця.

Світлові швидкі сині оптичні перехідні випромінювання (LFBOT) з’являються та зникають разюче швидко, досягаючи свого сліпучого піку та зникаючи в небуття протягом кількох днів порівняно з тижнями чи місяцями більшості зоряних вибухів.

Дивно, але вони також зберігають своє унікальне блакитне сяйво протягом усього короткого прояву, що говорить про те, що вони повинні бути надзвичайно гарячими весь цей час.

Доктор Аня Ньюджент з Гарвардського та Смітсонівського інституту, яка очолює команду дослідників, що вивчають ці спалахи, каже, що це «не схоже ні на що, що ми спостерігали раніше».

Як виникають загадкові спалахи

Науковці виміряли швидкість зореутворення, масу та рівні металевих елементів у галактиках, де спостерігалися кілька підтверджених блакитних спалахів.

Отримані дані свідчать, що вони можуть бути спричинені зіткненням надщільних об’єктів, таких як чорні діри або нейтронні зірки, з надзвичайно яскравим сонцем, яке називається зіркою Вольфа-Райє.

Зірки Вольфа-Райє починають своє життя як частина подвійної зоряної системи, в якій два зоряні гіганти обертаються навколо центральної точки. Коли ці зірки зближуються одна з одною, більша з них починає поглинати зовнішні шари свого сусіда.

Якщо зовнішній водневий шар зірки-«донора» знімається, не руйнуючи її повністю, залишаючи яскраве гелієве ядро, відоме як зірка Вольфа-Райє.

Водночас зірка, яка поглинула водень у донора, руйнується під дією власної величезної маси. Вона стискається всередину та детонує у вигляді вибуху наднової, залишаючи після себе зоряний залишок у вигляді чорної діри або нейтронної зірки.

Ця чорна діра продовжує живитися своєю сусідкою, поки протягом сотень тисяч років не впаде в зоряне ядро та знищує його, запускаючи LFBOT.

Дослідники визнають, що, оскільки кількість LFBOT все ще така мала, це далеко не «закрита справа». Потрібно буде провести ще багато спостережень, перш ніж вчені зможуть точно визначити, що саме провокує ці дивні вибухи.

