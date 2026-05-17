Синие вспышки из глубин космоса: ученые ошеломлены невиданным явлением

Вспышки в космосе / © NASA

Реклама

Почти десять лет астрономы искали разгадку таинственных голубых вспышек, возникающих в глубоком космосе. С 2018 года было обнаружено лишь 14 таких странных импульсов, что делает их одними из самых редких астрономических явлений за всю историю наблюдений.

Как пишет Daily Mail, группа ученых считает, что их происхождение кроется в маловероятном столкновении черной дыры и сверхгорячего солнца.

Световые быстрые синие оптические переходные излучения (LFBOT) появляются и исчезают поразительно быстро, достигая своего ослепительного пика и исчезая в небытие в течение нескольких дней по сравнению с неделями или месяцами большинства звездных взрывов.

Реклама

Удивительно, но они также сохраняют свое уникальное голубое сияние на протяжении всего короткого проявления, что говорит о том, что они должны быть чрезвычайно горячими все это время.

Доктор Аня Ньюджент из Гарвардского и Смитсоновского института, которая возглавляет команду исследователей, изучающих эти вспышки, говорит, что это «не похоже ни на что, что мы наблюдали раньше».

Как возникают загадочные вспышки

Ученые измерили скорость звездообразования, массу и уровни металлических элементов в галактиках, где наблюдались несколько подтвержденных голубых вспышек.

Полученные данные свидетельствуют, что они могут быть вызваны столкновением сверхплотных объектов, таких как черные дыры или нейтронные звезды, с чрезвычайно ярким солнцем, которое называется звездой Вольфа-Райе.

Реклама

Звезды Вольфа-Райе начинают свою жизнь как часть двойной звездной системы, в которой два звездных гиганта вращаются вокруг центральной точки. Когда эти звезды сближаются друг с другом, большая из них начинает поглощать внешние слои своего соседа.

Если внешний водородный слой звезды-"донора» снимается, не разрушая ее полностью, оставляя яркое гелиевое ядро, известное как звезда Вольфа-Райе.

В то же время звезда, которая поглотила водород у донора, разрушается под действием собственной огромной массы. Она сжимается внутрь и детонирует в виде взрыва сверхновой, оставляя после себя звездный остаток в виде черной дыры или нейтронной звезды.

Эта черная дыра продолжает питаться своей соседкой, пока в течение сотен тысяч лет не упадет в звездное ядро и уничтожает его, запуская LFBOT.

Реклама

Исследователи признают, что, поскольку количество LFBOT все еще так мало, это далеко не «закрытое дело». Нужно будет провести еще много наблюдений, прежде чем ученые смогут точно определить, что именно провоцирует эти странные взрывы.

Напомним, зонды Voyager зафиксировали загадочные волны в межзвездном пространстве, которые люди называют жуткими звуками космоса.

Новости партнеров