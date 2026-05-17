Украинка переехала из Польши в Португалию: какая причина и не сожалеет ли об этом

Украинка переехала из Польши в Португалию и рассказала, что повлияло на ее выбор, и не жалеет ли о переезде.

Об этом она рассказала в своем YouTube канале.

Почему сначала выбрали Польшу

«Польша — это идеальное сочетание цены и качества. Это самая дешевая страна из развитых в Европе. Да, найти можно дешевле, но и качество жизни там будет ниже. В Польше вы получаете хорошее состояние дорог, улиц, домов, хорошо развитую сеть услуг и магазинов. Все вокруг новенькое, чистенькое и все это за небольшие деньги», — рассказала блоггер.

Автор с партнером выбрала для жизни город Торунь. Там они тратили 600 евро на аренду двухкомнатной квартиры с двориком и собственным паркоместом и столько же на еду.

«В Торуне население — 200 тысяч человек. В городе можно найти все магазины, кафе и услуги для комфортной жизни, но он не перенасыщен людьми. Очень зеленое и уютное место», — говорит блоггер.

Почему решили переехать

Идея переехать возникла во время зимнего путешествия. Проведя всего месяц на португальском побережье, пара решила переехать сюда жить.

Главной причиной задуматься об изменении страны стало ощущение, что украинский вопрос в Польше все чаще превращается в инструмент для политических манипуляций и ежедневных медийных дискуссий.

«Наши соседи-поляки очень добрые и приветливые люди, которые всегда вели при встрече добрососедские беседы. Общаясь с украинцами в Польше, я также не слышала истории о конфликтах с поляками. Я понимаю, что они есть. Но явно не в таком количестве, как мы читаем в интернете», — отмечает блоггер.

По ее мнению, украинцев в Польше никогда не оставят в покое.

«Одни политики будут говорить, что украинцы — друзья, другие — что мы враги. Но все — и власть, и оппозиция будут дергать нас, строя на этом свои популистические лозунги. Я хочу жить в стране, где меня оценивают по тому, какой я человек, а не кто по национальности. Я не хочу ни экстра любви, ни какого-то особого отношения из-за того, что я украинка. И не хочу экстра злобы. Я просто хочу, чтобы в стране, где я живу, украинцы не были темой первой пятерки ежедневных новостей», — рассказала женщина.

Жизнь в Португалии

Аренда жилья в агломерации Большого Лиссабона стоит 1300 евро в месяц плюс коммунальные платежи (против 600 евро в Польше). Однако сначала пришлось уплатить немалый первый взнос: Владельцы выдвинули условие оплаты за 3 месяца вперед плюс 3 месяца залога (депозита). Таким образом, раз пришлось оплатить 7800 евро.

Квартиры в Португалии кажутся пустыми — из мебели были только сантехника и кухонная бытовая техника. На обустройство жилья мебелью в первый месяц ушло еще около 2000 евро.

Блоггеры честно называют Португалию «несколько поломать страной» с точки зрения экономики. При более высокой стоимости жизни (на продукты и супермаркеты здесь идет минимум 800 евро в месяц против 600 евро в Польше), минимальная заработная плата в стране ниже, чем в Польше, и составляет около 900 евро.

Среди достоинств Португалии она перечисляет: добрые, улыбающиеся люди, океан, природа, больше физической активности, много разнообразной рыбы и фруктов в рационе.

«Для нас Португалия прекрасна и удивительна, даже после шести месяцев жизни в ней. Поэтому ответ на вопрос: не пожалели ли мы? Нет, не пожалели. […] Португалия сделала нас более счастливыми людьми. А разве не для этого мы зарабатываем деньги? — подытожила блогерша.

Несмотря на высокие расходы, украинцы называют Португалию идеальным местом восстановления ментального здоровья.

«Для меня Португалия — это страна-терапия. Через полгода жизни здесь я стала намного спокойнее, снизился уровень тревоги, улучшился сон и появилось больше энергии», — делится автор канала.

Напомним, что Чехия готовит пакет изменений для украинских беженцев: власти хотят перевести их на общие правила соцпомощи, ввести техосмотр авто с украинскими номерами и усилить проверку условий проживания и работы.

