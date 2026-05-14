"Квартиры даже без лампочек": беженка из Украины откровенно рассказала о минусах жизни в Германии

Украинская беженка в Германии поделилась собственным опытом адаптации и откровенно рассказала о трех главных недостатках жизни в этой стране, с которыми приходится сталкиваться нашим переселенцам.

Об этом рассказала пользовательница TikTok Людмила Русина.

Арендованные квартиры

По словам Людмилы, арендованные квартиры в Германии практически всегда сдаются без мебели и предметов быта, в частности лампочек

«Арендованные квартиры: они почти всегда сдаются без мебели и даже без лампочек, в лучшем случае с кухней, но это тоже редко. Если переезд — это всегда стресс, то в Германии это двойной стресс. Когда ты каждый раз пытаешься впихнуть габаритную мебель в новую квартиру или прилично так потратиться на новую», — говорит украинка.

Банковская система

Еще одним недостатком в Германии, украинская беженка называет устаревшую банковскую систему. Для того, чтобы получить карточку Visa или Mastercard, украинцам необходимо перед тем получить немецкую Girocard.

«Просто так вам обычную Visa или Mastercard здесь просто не откроют: сначала их внутренняя Girocard, которой даже в Интернете не рассчитаешься, а потом уже откроют нормальную. Да еще и пин-коды к ней придут по почте двумя отдельными письмами ради безопасности», — отмечает Людмила.

В то же время она отмечает, что платежи с карты часто снимаются с опозданием — иногда до недели. В таких случаях граждане могут легко оказаться в «минусе» и получить за это штраф.

«Культура» в поездах

Людмила отмечает, что культура поведения в немецких поездах заслуживает отдельного внимания: пассажир спокойно может разложить свои вещи на соседнем кресле и даже не пошевелится, чтобы освободить место в до отказа забитом вагоне, пока не обратишься к нему лично.

По наблюдениям украинки, местные жители бывают чрезвычайно шумными, однако делать замечания здесь не принято — из-за специфического понимания демократии приходится часами терпеть шум, превышающий границы здравого смысла. Отдельное разочарование вызывает привычка пассажиров ставить грязную обувь прямо на сиденье.

«Часто немцы бывают, ну очень шумные. И никто не смеет сделать замечание, потому что здесь демократия и ты можешь два часа ехать в поезде под «децибелы», которые значительно выше здравого смысла. О грязной обуви на сиденьях я уже просто молчу», — отметила Людмила.

Беженцы из Украины в ЕС — последние новости

В Чехии из-за резкого падения рождаемости заговорили о возможности дать украинским женщинам с временной защитой доступ к выплатам по уходу за ребенком до трех лет. Сейчас эта категория беженцев не получает родительское пособие в размере 350 тысяч крон.

В свою очередь Ирландия с августа сворачивает программу экстренного размещения украинских беженцев, заставляя их самостоятельно искать жилье. Правительство признает риск бездомности для отдельных лиц, однако уверяет, что постарается избежать резкого ухудшения ситуации.

