Почему ни в коем случае нельзя заливать кипяток в раковину: этот лайфхак может дорого обойтись

Многие привыкли без раздумий выливать кипяток в кухонную раковину после варки макарон, картофеля или просто, начитавшись лайфхаков. Ведь пишут, что горячая вода помогает прочистить трубы и убрать жир. Но сантехники предупреждают, что такая привычка может серьезно повредить систему водоотвода и привести к дорогостоящему ремонту. Особенно опасен кипяток для современных пластиковых труб, которые не всегда выдерживают резкие перепады температур.

Почему нельзя выливать кипяток в раковину

Горячая вода может повредить пластиковые трубы. Современные канализационные трубы в большинстве квартир сделаны из пластика. И хотя они рассчитаны на горячую воду, кипяток температурой около 100 градусов способен постепенно деформировать материал. Особенно опасны резкие температурные перепады. Если после холодной воды в трубу попадает большой объем кипятка, то пластик начинает расширяться и ослабевать. С течением времени это может привести к появлению микротрещин, протечек и даже серьезных повреждений канализации.

Кипяток не убирает жир, а делает проблему еще хуже. Многие хозяйки верят, что горячая вода помогает растворять жир в трубах. Отчасти это правда, но есть важный нюанс. Пока вода горячая, жир действительно становится редким. Но дальше он продвигается по трубам, охлаждается и оседает еще глубже в канализации. Впоследствии к нему прилипают грязь, остатки пищи и мусор, из-за чего образуются плотные засоры. Именно поэтому сантехники советуют не сливать жирные остатки пищи в раковину вообще, даже вместе с горячей водой.

Особенно опасно лить кипяток в раковину из керамики и камня. Резкий контакт очень горячей воды с холодной поверхностью может быть небезопасен не только для труб. Некоторые виды керамических или каменных моек могут покрываться микротрещинами из-за постоянных перепадов температур. Поначалу повреждения почти незаметны, но со временем поверхность теряет прочность и привлекательный вид.

Как правильно выливать горячую воду в раковину

Специалисты советуют перед сливанием кипятка обязательно открывать холодную воду. Это поможет снизить температуру потока и нагрузку на трубы.

Также лучше не выливать в раковину кипящую воду вместе с жиром или остатками еды. Для этого следует использовать отдельные емкости или бумажные салфетки.

Еще один полезный лайфгак — периодически промывать трубы теплой водой, а не кипятком.

