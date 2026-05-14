Мобилизация в Украине: забронированным хотят добавить новые условия — законопроект

В Раде предлагают изменить правила бронирования мужчин

Реклама

В Украине бронирование может стать платным или с обязательной службой в резерве.

Соответствующий законопроект «О справедливом бронировании и участии в обороне» №15237 предлагает изменить саму логику отсрочки.

В частности, речь идет о переходе от модели, когда забронированный фактически освобожден от долга к подходу, по которому забронированный участвует в обороне государства в другой форме, сочетая потребности экономики и обороноспособности страны.

Реклама

Одной из ключевых инициатив законопроекта есть изменения в статью 25 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». В соответствии с изменениями порядок и критерии бронирования должны быть закреплены на уровне закона.

Законопроект устанавливает, что категории лиц, основания для бронирования и предельные сроки отсрочки должны определяться исключительно законом, а не правительственными постановлениями.

Статья 3 Законопроекта запрещает устанавливать бронирование на бессрочной основе. Этот шаг нивелирует возможность для отдельных категорий должностных лиц или работников получить пожизненную отсрочку. Кроме того, предусмотрен регулярный пересмотр статуса забронированных на предмет соответствия требованиям закона.

Статья 5 проекта предусматривает, что забронированные работники должны участвовать в обеспечении обороны государства в одной из определенных форм.

Реклама

Документ предлагает три основных механизма такого участия:

Трудоустройство на объектах критической инфраструктуры

Речь идет о классической модели бронирования, при которой работа в сферах энергетики, транспорта, оборонной промышленности или других стратегических отраслях фактически рассматривается как выполнение оборонной задачи для государства.

Служба в резерве

Такой подход предполагает подготовку военного резерва без полного отрыва работника от производственной деятельности, но с обязательством быть готовым к оперативному привлечению к службе в составе ВСУ.

Реклама

Целевые взносы на оборону

Этот механизм фактически легализует модель так называемого экономического бронирования, когда предприятие или сам работник осуществляют определенный вклад, направленный на финансирование потребностей Сил обороны Украины.

Мобилизация в Украине — последние новости

В Украине упростили процедуру продления бронирования работников критически важных предприятий, сократив срок рассмотрения заявлений до 24 часов. Теперь обновить статус работника после устранения разногласий в военном учете можно без прерывания предварительного бронирования.

В Минобороны и Генштабе готовится новая модель службы, где предусмотрены контракты с четкими сроками, новые выплаты и возможность демобилизации.

Реклама

Предполагается, что в Украине могут ввести три типа контрактов как для действующих военнослужащих, так и для новобранцев.

Одним из главных новшеств станет возможность для мобилизованных подписать контракт с гарантированной демобилизацией по истечении определенного срока службы. Также по завершении контракта военные должны получить отсрочку от повторного призыва.

Новости партнеров