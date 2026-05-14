Строгие запреты в детсадах: украинка из Швейцарии ошеломила правилами для воспитателей (видео)

Работа в иностранных дошкольных учреждениях имеет свои уникальные особенности, которые часто удивляют украинцев. Европейская система образования уделяет максимум внимания защите прав ребенка.

Детский сад в Швейцарии

Детский сад в Швейцарии

Украинка Валерия, которая работает воспитательницей в Швейцарии, рассказала о строгих правилах и запретах в местных детских садах. В частности, работникам ограничили физические контакты с детьми и неформальное общение с родителями. Такие меры вызвали оживленное обсуждение в Сети.

Об этом украинка сообщила на своей Instagram-странице.

Валерия поделилась собственным опытом работы в швейцарском детсаду и показала, как выглядят помещения заведения. Она рассказала, что недавно подписывала рабочие документы, среди которых были и правила поведения для воспитателей.

По словам украинки, в швейцарских садах действуют довольно строгие требования.

«При смене подгузников любого ребенка запрещено закрывать дверь. И очень сильно настаивают на том, что если другие дети хотят посмотреть, то их можно приобщать к этому процессу», — рассказала женщина.

Также воспитательница обратила внимание на правила физического контакта и эмоционального взаимодействия с детьми.

«Нельзя обниматься с детьми, нельзя их целовать», — поделилась Валерия.

Кроме того, в швейцарских учреждениях дошкольного образования существуют ограничения в общении воспитателей с родителями детей вне работы.

«Нельзя добавлять их родителей в друзья в соцсетях и так же становиться близкими друзьями с ними или с их семьями», — именно так сформулировано это требование.

Валерия также отметила, что работникам категорически запрещено давить на детей или нарушать их личные границы.

«Ну, и не говоря о том, что запрещены любые виды насилия над детьми», — подытожила она.

В то же время в комментариях другая украинка, которая также работает в швейцарской системе образования, уточнила, что запрет на объятия не является абсолютным. По ее словам, воспитатель или учитель может обнять ребенка, если он плачет, волнуется или находится в стрессовом состоянии.

Комментарии к рассказу украинки о правилах в швейцарских детсадах

Большинство пользователей в комментариях положительно оценили такие правила, отметив, что они направлены прежде всего на безопасность детей и равное отношение ко всем воспитанникам.

К слову, ранее другая украинка пожаловалась на работу в швейцарском фастфуде с зарплатой 160 тыс. грн. За эти деньги она работает по 10 часов на ногах, совмещая обязанности грузчика уборщицы и кассира без полноценных перерывов. Работа на вокзале добавляет стресса из-за сложных клиентов, от которых девушка в шутку «спасается молитвами».

