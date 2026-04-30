"Психика не выдерживает": украинская беженка честно рассказала о жизни в Чехии после переезда из Краматорска

Миллионы украинцев с начала полномасштабной войны были вынуждены уезжать за границу. Значительная часть из них потеряла все. Так что новую жизнь беженцы решили начинать не в Украине, а за ее пределами.

Украинка из Краматорска поделилась, как выехала в Чехию и приняла ли ее страна. Женщина рассказала, что «живет одним днем». Об этом пишет Антикризисный медиа-центр.

Из Краматорска в Чехию: рассказ беженки о стране и условиях жизни

Четыре года назад у Марии было всего 10 минут на то, чтобы собрать вещи и детей, и навсегда покинуть родной дом. Свою фамилию она не называет из соображений безопасности, ведь ее муж — военный. С 2022 года жизнь Марии кардинально изменилась — новая страна, новая работа и новый язык.

Двое ее детей уже успели вырасти в Праге. Возвращаться некуда — дом уничтожили россияне. Прага стала домом, который ее приютил.

«Не я решала ехать за границу. У моего мужа есть военное образование и до 2014 года был в резерве, а затем вернулся на службу. Он и приказал: „Мне будет спокойнее, если ты с детьми уедешь“», — вспоминает Мария.

Первые часы полномасштабного вторжения Мария вместе с детьми просидела в подвале. Потом было 10 минут на сборы — и шаг в другую жизнь. Границу семья пересекла 2 марта 2022 года. Им предлагали остаться в Румынии, Венгрии, Австрии, Германии, но выбрали все-таки Чехию.

Знакомый написал женщине, что задонатил, сколько смог, но лучше поможет конкретной семье. Так и решили направиться в Чехию.

Сначала проживание было бесплатным у людей, которые приютили семью. Затем чешское правительство начало платить этим семьям материальную поддержку, а также самим беженцам.

Марии помогли с работой, поэтому она начала работать уже с апреля 2022 года. Нужен был только английский язык.

«Сейчас я исполнительный ассистент двух руководителей в IT-компании. Сперва мне дали одного, потом решили, что потяну двоих», — рассказывает женщина.

Чехи помогли устроить детей в школу, но гораздо дольше пришлось искать жилье. Сдавать в аренду жилье украинцам местные не очень хотели. Однако по закону в Чехии все кандидаты равны, поэтому те, кто пишут, что квартиры украинцам не сдают, могут получить штраф до 2 млн крон (4 млн гривен).

Государство предоставляет возможность пройти бесплатные курсы чешского языка (однако в 2026 году крайне мало украинцев получает на это финансирование от государства, преимущественно это люди технических профессий и те, кто готов присоединиться к промышленности и фабрикам — прим. ред.).

Почти все украинцы здесь сразу же пытаются выйти на работу, ведь надо за что-то жить. Большинство начинает с уборки, работы на кухне. Трудоустроенным украинцам доступно медицинское страхование, оплачиваемое работодателем. Детям государство оплачивает страхование до 26 лет.

Тем, кто не работает и не учится, страхование нужно оплачивать самостоятельно. Это сумма около 6000 гривен.

Дети Марии учатся бесплатно. Младший сын нашел ансамбль «Джерело», где танцует украинские народные танцы, а старший сын женщины пишет электронную музыку и учится на факультете ядерной физики.

«Мой уровень жизни по сравнению с Украиной не изменился. Зарплата, наверное, повысилась, но очень многое отнимает аренда жилья. Нового круга общения у меня почти нет. Я стараюсь общаться на работе, чтобы учить язык», — делится Мария.

Общение с украинцами заканчивается слезами, и психика не выдерживает — всем болит война, а Марии особенно, ведь ее муж обороняет страну.

Что удивило в Чехии

В Чехии Марии больше всего нравятся несколько факторов. Среди них — сортировка мусора, чистота улиц, а еще — природа. Мария поделилась, что считает чехов трудолюбивыми.

Также в стране почти нулевая безработица. Украинцы закрыли сотни тысяч вакансий на чешском рынке труда.

Здесь хорошо развит рынок готовой пищи, чехи любят куда-то ходить и мало готовят. Они удивляются тому, что я готовлю дома. Чехи считают это потерей времени», — делится Мария.

Мария прибавляет, что в Чехии живет одним днем. Статус в стране пока не позволяет покупать жилье, тяжело даже перерегистрировать автомобиль на чешские номера. Долгосрочно планировать что-то невозможно, как и дома.

Женщина делится, что за четыре года за границей смогла нажить больше, чем в Украине. А домой возвращаться некуда. Так что после окончания войны она подумает, стоит ли возвращаться в Украину.

Украинские беженцы в Чехии: последние новости

Напомним, что недавно стало известно, что в Чехии собираются уточнить условия пребывания для украинцев со временной защитой. Речь идет не о массовых ограничениях, а об усилении контроля и более четких правилах.

Среди возможных нововведений — сокращение разрешенного времени пребывания за пределами Чехии с 90 дней до 30, а также усиление контроля соблюдения условий временной защиты.

Для большинства украинцев, работающих и платящих налоги, существенных изменений не произойдет.

