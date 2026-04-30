Моника Крус поздравила сестру Пенелопу с 52-летием и показала их детское фото

28 апреля известной испанской актрисе, звезде фильмов «Ванильное небо», «Вики Кристина Барселона», «Пираты Карибского моря» и др., Пенелопе Крус исполнилось 52 года, в честь чего ее младшая сестра — 49-летняя Моника — показала их совместное детское фото.

Девочки позируют, держась за руки. Пенелопа одета в голубое платье, а Моника — розовое, у каждой на голове бант в тон наряду. «С днем рождения, Тата», — подписала Моника фото.

Отметим, Пенелопа и Моника называют друг друга лучшими подругами. Они выросли в рабочем пригороде Мадрида, вместе занимались танцами и с ранних лет разделяли общие увлечения, что только укрепило их связь. По словам Пенелопы, в их семье всегда царили доверие и поддержка, и она уверена, что в любой ситуации может положиться на сестру.

Их близость отражается и в работе: они не раз выручали друг друга на съемочной площадке. Самый известный пример связан с фильмом «Пираты Карибского моря: На странных берегах». Во время съемок Пенелопа была беременна, и когда изменения в фигуре стали заметны, Моника согласилась стать ее дублершей. Она тщательно изучала пластику и движения сестры, чтобы в кадре их было невозможно отличить, что помогло сохранить целостность сцен и не остановить съемочный процесс.

