Общество
120
2 мин

Синхронизировали образы: принцесса Кейт и принц Уильям посетили мероприятие в годовщину своей свадьбы

Кейт Миддлтон и принц Уильям неожиданно вышли в свет в день своей 15-й годовщины свадьбы.

Ольга Кузьменко
Принц Уильям и принцесса Кейт

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Instagram принца и принцессы Уэльских

29 апреля, королевская чета неожиданно появилась в центре IntoUniversity в Лондоне.

Эта благотворительная организация имеет особое значение для Кэтрин и Уильяма, поскольку она была одной из 26 благотворительных организаций, получивших помощь из их Королевского свадебного фонда, созданного перед свадьбой Кейт и Уильяма в 2011 году.

Фонд позволял гостям, желавшим сделать подарок паре, вместо этого пожертвовать средства выбранным благотворительным организациям.

IntoUniversity помогает молодым людям из неблагополучных семей полностью раскрыть свой потенциал, укрепляя уверенность в себе и открывая пути к будущему обучению и карьере.

(листайте фото вправо)

Во время посещения центра IntoUniversity принц и принцесса Уэльские присоединились к группе учеников из расположенной неподалеку начальной школы, которые приняли участие в бесплатных образовательных мероприятиях и мастер-классах этой благотворительной организации. В Instagram Уэльские поделились снимками с мероприятия.

Принцесса Уэльская появилась на публике в голубом блейзере от Roland Mouret, коричневом вязаном жилете Meandem и коричневых брюках Edelinelee, а обута в туфли Ralph Lauren из золотистой телячьей кожи на каблуках. Образ принцессы дополняла подвеска на шее с первыми буквами имен ее троих детей от Daniella Draper. Волосы Кэтрин распустила и уложила волнами, а также сделала дневной макияж.

Принц Уильям также надел голубую рубашку без галстука и темный пиджак, отлично гармонируя с образом супруги.

Напомним, в день их 15-й годовщины свадьбы мы вспоминали, какие конфузы произошли с парой в тот день.

Свадьба Уильяма и Кейт в 2011 году / © Associated Press

