Королева Камилла слегка опешила от поступка Трампа на церемонии приветствия в Белом доме и это сняли на видео

Королева Камилла, король Чарльз и президент Трамп / © Getty Images

Когда монарх и его супруга королева Камилла приветствовали членов высшего руководства президента США Дональда Трампа во время церемонии в Белом доме во вторник, президент Трамп неожиданно втиснулся перед королевой Камиллой, которая уже шла и пожимала руки высокопоставленным особам. Увидев, что Дональд стал перед Ее Величеством и начал приветствовать гостей, Камилла как бы отстранилась, словно немного опешив от такого поступка.

Королева Камилла, Дональд Трамп, король Чарльз и Мелания Трамп / © Getty Images

Президент Дональд Трамп не первый раз попадает в конфуз с членами королевской семьи.

Напомним, в 2018 году во время визита в Великобританию в свою первую каденцию, президент Дональд Трамп несколько раз нарушил протокол. Вместо протокольного поклона монарху он полез ее целовать во время приветствия, а во время осмотра почетного караула королевской гвардии он шел впереди Ее Величества Елизаветы II, тем самым выказав ей неуважение.

Королева Елизавета II и Дональд Трамп / © Associated Press

Так же в тот визит Елизавета II и чета Трампов пила чай 47 минут — на 17 минут дольше запланированного, что разозлило всегда пунктуальную королеву.

