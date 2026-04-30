ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
1 хв

Королева Камілла спантеличилася від вчинку Трампа на церемонії привітання в Білому домі і це заскочили на відео

Королівське подружжя Британії перебуває з чотириденним державним візитом у Сполучених Штатах.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Коментарі
Королева Камілла, король Чарльз та президент Трамп

Королева Камілла, король Чарльз і Президент Трамп / © Getty Images

Коли монарх і його дружина королева Камілла вітали членів вищого керівництва президента США Дональда Трампа під час церемонії у Білому домі у вівторок, президент Трамп несподівано втиснувся перед королевою Каміллою, яка вже йшла і тиснула руки високопосадовцям. Побачивши, що Дональд став перед Її Величністю і почав вітати гостей, Камілла ніби відсторонилася, наче трохи спантеличившись від такого вчинку.

Президент Дональд Трамп не вперше потрапляє у конфуз із членами королівської родини.

Нагадаємо, 2018 року під час візиту до Великої Британії у свою першу каденцію президент Дональд Трамп кілька разів порушив протокол. Замість протокольного поклону монархині він поліз її цілувати під час вітання, а під час огляду почесної варти королівської гвардії він йшов попереду Її Величності Єлизавети II, тим самим виявивши їй неповагу.

Королева Єлизавета II та Дональд Трамп / © Associated Press

Так само в той візит Єлизавета II та подружжя Трампів пили чай 47 хвилин — на 17 хвилин довше запланованого, що розлютило завжди пунктуальну королеву.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
124
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie