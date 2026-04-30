Королева Камілла спантеличилася від вчинку Трампа на церемонії привітання в Білому домі і це заскочили на відео
Королівське подружжя Британії перебуває з чотириденним державним візитом у Сполучених Штатах.
Коли монарх і його дружина королева Камілла вітали членів вищого керівництва президента США Дональда Трампа під час церемонії у Білому домі у вівторок, президент Трамп несподівано втиснувся перед королевою Каміллою, яка вже йшла і тиснула руки високопосадовцям. Побачивши, що Дональд став перед Її Величністю і почав вітати гостей, Камілла ніби відсторонилася, наче трохи спантеличившись від такого вчинку.
Президент Дональд Трамп не вперше потрапляє у конфуз із членами королівської родини.
Нагадаємо, 2018 року під час візиту до Великої Британії у свою першу каденцію президент Дональд Трамп кілька разів порушив протокол. Замість протокольного поклону монархині він поліз її цілувати під час вітання, а під час огляду почесної варти королівської гвардії він йшов попереду Її Величності Єлизавети II, тим самим виявивши їй неповагу.
Так само в той візит Єлизавета II та подружжя Трампів пили чай 47 хвилин — на 17 хвилин довше запланованого, що розлютило завжди пунктуальну королеву.