Суспільство
131
2 хв

Це була її медитація: як королева Єлизавета II любила розслаблятися

Королева Єлизавета II прожила довге життя та правила Великою Британією 70 років. Багатьом цікаво знати, як монархиня справлялася зі стресом.

Ольга Кузьменко
Королева Єлизавета II

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Художник Кріс Левін розповів виданню woman&home про повчальну бесіду, яка відбулася у нього з королевою під час однієї їхньої зустрічі, де він писав її портрет. Розмова зайшла про медитацію та про те, як Її Величність любить відпочивати після роботи.

"Вона сказала, що наступного дня збирається до Балморала і дуже цього чекає, і що робота в саду там для неї була своєрідною медитацією", - поділився він.

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Замок Балморал в Абердінширі — одна з двох королівських резиденцій, що перебувають у приватній власності монарха, і принцеса Євгенія одного разу сказала, що її бабуся була там найщасливішою. Там королева могла насолоджуватися спокоєм та усамітненням та уникати тиску королівського життя. Саме в Балморалі, 8 вересня 2022 року, Її Величність і пішла з життя.

Замок Балморал у Шотландії / © Getty Images

Замок Балморал у Шотландії / © Getty Images

Як і її син Чарльз, королева любила займатися садівництвом, коли робота не вимагала від неї уваги. Щоліта королева Єлизавета поверталася до Балморалу і запрошувала своїх близьких приєднатися до неї, створюючи безліч щасливих сімейних спогадів про пікніки та прогулянки.

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Чарльз III також намагається проводити час у саду та любить займатися садівництвом. Нещодавно у Віндзорському замку був представлений фільм про монарха, в якому він міркує про те, чому так важливо жити в гармонії з природою і піклуватися про неї.

131
