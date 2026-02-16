У верблюжому пальті і чоботах винного відтінку: Меланія Трамп виступила перед військовими

Меланія Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп зустрілися з військовими у Форт-Брегзі, штат Північна Кароліна. Подружжя виступило з промовами там.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Фотографи також зазнімкували, як Трампи йшли на літак Air Force One на об’єднаній базі Ендрюс, штат Меріленд.

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Для цієї поїздки Меланія обрала елегантне двобортне пальто верблюжого відтінку і приталеного силуету, светр і штани в тон та контрастні шкіряні гостроносі чоботи винного кольору на високих шпильках.

Меланія Трамп / © Associated Press

Перша леді зробила гарне укладання з локонами, макіяж смокі-айс та з рожевою помадою, молочний манікюр й одягла на обличчя сонцезахисні окуляри у леопардовій оправі. У вухах у Трамп були діамантові сережки-цвяшки, а на руці — золота каблучка.

Меланія Трамп / © Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп продемонструвала образ у темно-бежевій сукні-сорочці А-силуету з бордовим поясом, яким підкреслила талію.