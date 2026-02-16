- Дата публікації
У верблюжому пальті і чоботах винного відтінку: Меланія Трамп виступила перед військовими
Меланія Трамп супроводжувала свого чоловіка-президента у робочій поїздці до штату Північна Кароліна.
Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп зустрілися з військовими у Форт-Брегзі, штат Північна Кароліна. Подружжя виступило з промовами там.
Фотографи також зазнімкували, як Трампи йшли на літак Air Force One на об’єднаній базі Ендрюс, штат Меріленд.
Для цієї поїздки Меланія обрала елегантне двобортне пальто верблюжого відтінку і приталеного силуету, светр і штани в тон та контрастні шкіряні гостроносі чоботи винного кольору на високих шпильках.
Перша леді зробила гарне укладання з локонами, макіяж смокі-айс та з рожевою помадою, молочний манікюр й одягла на обличчя сонцезахисні окуляри у леопардовій оправі. У вухах у Трамп були діамантові сережки-цвяшки, а на руці — золота каблучка.
Нагадаємо, Меланія Трамп продемонструвала образ у темно-бежевій сукні-сорочці А-силуету з бордовим поясом, яким підкреслила талію.