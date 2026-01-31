Король Чарльз їсть на обід лише один продукт, і він дуже корисний: що це

Король Чарльз / © Associated Press

Раніше монарх вважав за краще не витрачати час на обід і просто не їв, але з віком, а також від моменту, як у короля виявили рак, його лікарі рекомендували Чарльзу почати обідати.

Король прислухався до порад і почав обідати, хоча раніше вважав це розкішшю, на яку в нього не вистачало часу, пише Hello!. Дотримуючись порад дружини, довірених осіб та лікарів, він неохоче почав вживати їжу в середині дня і тепер їсть половину авокадо на обід, щоб підтримувати енергію в другій половині дня, що особливо важливо під час одужання після хвороби.

© Pexels

Хоча авокадо особливо популярно на тостах або салатах, монарх, схоже, воліє їсти його просто так.

Дієтологиня Шарлотта Форе Грін у коментарі виданню розповіла, чому, незважаючи на свої невеликі розміри, ця страва може бути корисним варіантом обіду.

«Авокадо може здатися чимось незначним, але насправді воно дуже поживне», — зазначає вона. «У ньому багато мононенасичених жирів, які підтримують здоров’я серця, гормональний баланс і почуття ситості, тому ви почуватиметеся ситими, а не голодними за годину».

Король Чарльз / © Associated Press

