Церковне свято 31 січня

Завтра, 31 січня, в православному календарі день пам’яті святих чудотворців і безсрібників Кира та Івана. Святі дивотворці й безсрібники Кир та Іван належать до сонму найбільш шанованих лікарів-святих християнського Сходу. Їхнє життя стало яскравим свідченням поєднання християнської віри, жертовного служіння ближнім і безкомпромісної вірності Христові в часи жорстоких гонінь. Вони прославилися не лише як цілителі тілесних недуг, а й як лікарі людських душ, що зцілювали силою молитви та благодаті Божої.

Святий Кир походив з Александрії Єгипетської — одного з найбільших духовних і культурних центрів раннього християнства. Він здобув ґрунтовну медичну освіту й практикував лікарське мистецтво, але від самого початку поєднував його з проповіддю християнської віри. Кир безоплатно лікував хворих, не приймаючи жодної винагороди, за що згодом був названий безсрібником.

Святий Іван був воїном і походив з міста Едеси. Його життя до зустрічі з Киром було пов’язане зі службою в римському війську, однак він також сповідував християнство, що в ті часи вимагало особливої мужності.

На початку IV століття, за правління імператора Діоклетіана, християни зазнали одних із найжорстокіших переслідувань. Кир як відомий проповідник і християнський лікар опинився під загрозою арешту. Щоб уникнути примусу до зречення віри та не наразити інших християн на небезпеку, він залишив Александрію та оселився в Аравійській пустелі, де прийняв чернечий постриг і цілковито присвятив себе молитві та аскезі.

Саме там його знайшов Іван, який, дізнавшись про святість і духовну мудрість Кира, став його вірним супутником і учнем. Відтоді їхні шляхи стали нероздільними.

Довідавшись про арешт християнки Афанасії та її трьох доньок — Феодотії, Феоктисти й Євдоксії — які зазнавали катувань за віру, Кир та Іван добровільно прийшли до міста Канопа (поблизу Александрії), щоб духовно підтримати мучениць. Їхній відкритий виступ на захист християнства призвів до негайного арешту.

Після жорстоких тортур, під час яких святі мужньо сповідували віру в Христа, Кир та Іван були страчені через усікновення голови приблизно 311 року. Разом із ними прийняли мученицьку смерть і святі жінки, яких вони підтримували.

Прикмети 31 січня

Народні прикмети 31 січня / © pexels.com

Ворони кружляють або голосно кричать — до завірюхи.

Кола навколо Місяця ввечері — весняний урожай буде вдалим.

Якщо сонце ясне і небо безхмарне опівдні — очікується рання весна.

Що завтра не можна робити

За народними віруваннями, цього дня варто тримати себе в руках і берегти мир у серці. Будь-які сварки, з’ясування стосунків чи навіть дрібні словесні сутички вважаються небезпечними. Особливу увагу слід приділити вогню. Заборонялося щось навмисно підпалювати, спалювати або необережно поводитися з полум’ям, щоб не накликати лиха чи пожежі.

Що можна робити завтра

У святих цього дня просять здоров’я, особливо зцілення очей, захисту від внутрішніх і зовнішніх спокус, переслідувань, життєвих негараздів, а також оберігання оселі від пожеж і нещасть.