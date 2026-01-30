Трамп застеріг Британію від поглиблення співпраці з Китаєм, назвавши її "дуже небезпечною"

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже небезпечним» курс Великої Британії на поглиблення економічного співробітництва з Китаєм на тлі візиту прем’єр-міністра Кіра Стармера до Пекіна.

Про це пише видання The Guardian.

Стармер заявив про намір вибудовувати з Китаєм «більш зрілі та продумані» відносини. За його словами, переговори дозволили домовитися про кращий доступ британських компаній до китайського ринку, зниження мит та нові інвестиційні угоди.

Водночас Трамп, коментуючи ці кроки, висловив занепокоєння зближенням Лондона з Пекіном. Він наголосив, що «для них дуже небезпечно це робити».

The Guardian підкреслює, що його слова можуть викликати напруження в британському уряді з огляду на непередбачуваність американського президента та його жорстку позицію щодо КНР. У Лондоні зазначають, що Вашингтон був поінформований про поїздку та її цілі заздалегідь.

Після переговорів у Пекіні Стармер заявив, що відносини між Великою Британією та Китаєм перебувають у «стабільному й позитивному стані», а зустрічі забезпечили «той рівень залученості, на який ми сподівалися».

Стармер, чий лівоцентристський уряд лейбористів намагається досягти обіцяного економічного зростання, визначив поліпшення відносин із другою за величиною економікою світу одиним зі своїх пріоритетів.

Його візит до Китаю відбувся на тлі погроз Трампа запровадити тарифи та обіцянок захопити контроль над Гренландією, автономною територією Данії, що викликало занепокоєння у давніх союзників США, серед яких і Велика Британія.

Трамп, який планує поїхати до Китаю в квітні, минулого тижня погрожував запровадити мита проти Канади після того, як прем’єр-міністр країни Марк Карні уклав економічні угоди з Китаєм під час недавнього візиту до Пекіна.

Зазначимо, у грудні 2025 року Китай відвідав президент Франції Еммануель Макрон. Очікується, що незабаром Китай відвідає і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Видання WSJ пише, що Китай скористався розбратом, який залишив Дональд Трамп у трансатлантичному альянсі, засудивши його прагнення захопити Гренландію та намагаючись «переманити» американських союзників обіцянками надійного торговельного партнерства.

Між союзниками США і Китаєм також залишаються фундаментальні розбіжності з таких питань, як підтримка Пекіном російського диктатора Володимира Путіна після його повномасштабного вторгнення до України.

Єврокомісія представила цього тижня плани щодо поступового виведення з критично важливих європейських мереж телекомунікаційного обладнання від постачальників, які становлять ризики, — що розглядається як захід, спрямований проти китайських компаній, включаючи Huawei і ZTE.

Пекін розкритикував ці плани, заявивши, що китайське телекомунікаційне обладнання ніколи не ставило під загрозу безпеку і виключення цього обладнання завдасть економічної шкоди обом сторонам.

Китай також засудив плани Трампа щодо Гренландії та операцію США з захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро як доказ американської імперіалістичної тенденції, яку вже не приховують розмови про порядок, заснований на правилах.

Зараз США є «суто видобувною наддержавою», написало днями китайське державне інформаційне агентство Xinhua.

«Карта світу більше не є політичною схемою союзів і суверенітетів, а грубим переліком активів. Статус країни — союзник, суперник чи нейтральна сторона, не має значення поруч із фундаментальним питанням її корисності», — йдеться в публікації.