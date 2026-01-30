"Поясніть цим ідіотам": в Україні дали Лаврову словесної прочуханки щодо "самовизначення" Донбасу

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий / © МЗС України

Реклама

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розкритикував заяву очільника МЗС Росії Сергія Лаврова про звернення до ООН щодо «самовизначення» Донбасу. Він нагадав, що світова спільнота вже дала остаточну відповідь на російські територіальні зазіхання 2022 року.

Про це Тихий написав у соцмережі Х.

Речник українського МЗС вказав у заяві, що Росія запитала в ООН, чи визнає вона «право на самовизначення» для Донбасу за аналогією з Гренландією.

Реклама

«Хтось мав би пояснити цим ідіотам, що ООН уже дала відповідь: у жовтні 2022 року 143 країни Генеральної Асамблеї ООН відхилили незаконне захоплення Росією чужих територій. Пункт у бінго-картці: забирайтеся геть з України«, — наголосив Тихий.

Подробиці заяви Лаврова про «самовизначення» Донбасу

Напередодні Лавров заявив про чергове звернення до ООН з вимогою визнати «право на самовизначення» для окупованих територій України, маніпулятивно порівнюючи їх із Гренландією.

Міністр відкинув можливість перемир’я на час переговорів, назвавши пропозицію про припинення вогню на 60 днів «неприйнятною» для Кремля. Лавров також поскаржився на виключення пунктів про мову та релігію з версій мирних планів, розкритикував підготовку безпекової угоди між США та Україною і знову наполіг на умовах «Стамбульських домовленостей» 2022 року, що передбачали відмову України від іноземних військових баз і навчань.