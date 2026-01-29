ТСН у соціальних мережах

Проспорт
142
2 хв

Франція – Україна: де дивитися і прогноз букмекерів на чвертьфінал Євро-2026 з футзалу

"Синьо-жовті" спробують пробитися до півфіналу чемпіонату Європи з футзалу.

Максим Приходько
Збірна України з футзалу

Збірна України з футзалу / © УЄФА

У суботу, 31 січня, збірна України з футзалу зіграє проти команди Франції в чвертьфінальному матчі Євро-2026.

Поєдинок відбудеться на "Арені Рига" в латвійському місті Рига. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

На груповому етапі збірна України (6 очок) посіла друге місце у квартеті B. "Синьо-жовті" сенсаційно поступилися Вірменії (1:2), після чого перемогли Литву (4:1) та обіграли Чехію (5:3).

Франція (7 очок) стала переможцем групи A, де зіграла внічию з Хорватією (2:2), після чого розгромила Латвію (5:0) та обіграла Грузію (3:1).

Де дивитися матч Франція – Україна

Матч Франція – Україна у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Трансляція поєдинку також буде доступна до перегляду на телеканалі "MEGOGO Спорт" в ефірі Т2 і кабельних мережах.

Прогноз букмекерів на матч Франція – Україна

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають збірну України. На перемогу підопічних Олександра Косенка в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,86. Нічия – 4,33. Виграш французів – 2,90.

На вихід "синьо-жовтих" до півфіналу континентальної першості приймаються ставки з коефіцієнтом 1,52. Підсумковий успіх Франції – 2,36.

Нагадаємо, що на попередньому чемпіонаті Європи, який відбувся 2022 року, українці посіли четверте місце, в матчі за "бронзу" поступившись Іспанії з рахунком 1:4.

Найкращим результатом нашої команди на футзальному Євро є срібні медалі 2001-го та 2003 років.

"Синьо-жовті" є чинними бронзовими призерами чемпіонату світу з футзалу. В матчі за третє місце на Мундіалі-2024 збірна України розгромила Францію з рахунком 7:1.

