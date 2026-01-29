Голом "Реалу" приніс "Бенфіці" плейоф: Трубін увійшов до команди тижня Ліги чемпіонів

Анатолій Трубін / © Associated Press

Український воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін, який забив вирішальний гол у матчі заключного туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26 проти мадридського "Реала", потрапив до команди тижня турніру.

Символічну збірну з найкращих гравців останнього туру основного раунду найпрестижнішого єврокубка опублікував УЄФА.

Команда тижня Ліги чемпіонів: Трубін ("Бенфіка") – Бруно ("Пафос"), Ромеро ("Тоттенгем"), Берн ("Ньюкасл"), Дімарко ("Інтер") – Маккаллістер ("Ліверпуль"), Тілльман ("Баєр") – Ямаль ("Барселона") – Шельдеруп ("Бенфіка") – Жоау Педро ("Челсі"), Хег ("Буде-Глімт").

24-річний український голкіпер на 90+8-й хвилині поєдинку ударом головою замкнув подачу зі штрафного та зробив рахунок 4:2 на користь "Бенфіки". Саме гол Анатолія дозволив "орлам" пробитись до плейоф Ліги чемпіонів.

Завдяки голу Трубіна португальський клуб з 9 очками та різничею забитих і пропущених м'ячів -2 (10:12) замкнув топ-24 загальної турнірної таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Орли" в останній момент обійшли французький "Марсель", у якого також 9 балів, але різниця голів -3 (11:14).

Свого суперника у стикових матчах за вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лісабонці дізнаються під час жеребкування, яке відбудеться у п'ятницю, 30 січня. Перші поєдинки цієї стадії заплановано на 17/18 лютого, а зустрічі у відповідь – 24/25 лютого.

Раніше повідомлялося, що гол Трубіна у ворота "Реала" номіновано на звання найкращого в турі Ліги чемпіонів.

Також ми розповідали, що Трубін прокоментував свій неймовірний гол у матчі Ліги чемпіонів проти "Реала".