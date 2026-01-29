ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
1 хв

Голом "Реалу" приніс "Бенфіці" плейоф: Трубін увійшов до команди тижня Ліги чемпіонів

Анатолій мегадраматично врятував лісабонський клуб від вильоту з єврокубків.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Анатолій Трубін

Анатолій Трубін / © Associated Press

Український воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін, який забив вирішальний гол у матчі заключного туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26 проти мадридського "Реала", потрапив до команди тижня турніру.

Символічну збірну з найкращих гравців останнього туру основного раунду найпрестижнішого єврокубка опублікував УЄФА.

Команда тижня Ліги чемпіонів: Трубін ("Бенфіка") – Бруно ("Пафос"), Ромеро ("Тоттенгем"), Берн ("Ньюкасл"), Дімарко ("Інтер") – Маккаллістер ("Ліверпуль"), Тілльман ("Баєр") – Ямаль ("Барселона") – Шельдеруп ("Бенфіка") – Жоау Педро ("Челсі"), Хег ("Буде-Глімт").

24-річний український голкіпер на 90+8-й хвилині поєдинку ударом головою замкнув подачу зі штрафного та зробив рахунок 4:2 на користь "Бенфіки". Саме гол Анатолія дозволив "орлам" пробитись до плейоф Ліги чемпіонів.

Завдяки голу Трубіна португальський клуб з 9 очками та різничею забитих і пропущених м'ячів -2 (10:12) замкнув топ-24 загальної турнірної таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Орли" в останній момент обійшли французький "Марсель", у якого також 9 балів, але різниця голів -3 (11:14).

Свого суперника у стикових матчах за вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лісабонці дізнаються під час жеребкування, яке відбудеться у п'ятницю, 30 січня. Перші поєдинки цієї стадії заплановано на 17/18 лютого, а зустрічі у відповідь – 24/25 лютого.

Раніше повідомлялося, що гол Трубіна у ворота "Реала" номіновано на звання найкращого в турі Ліги чемпіонів.

Також ми розповідали, що Трубін прокоментував свій неймовірний гол у матчі Ліги чемпіонів проти "Реала".

Дата публікації
Кількість переглядів
144
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie