Яке свято 29 січня 2026 року / © ТСН

Реклама

29 січня 2026 року — четвер. 1435-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

29 січня віряни святкують Перенесення мощей святого священномученика Ігнатія Богоносця / © pexels.com

Завтра, 29 січня, віряни святкують Перенесення мощей святого священномученика Ігнатія Богоносця. Святий Ігнатій жив наприкінці I — на початку II століття, був учнем апостола Іоана Богослова і за віру в Христа прийняв мученицьку смерть у Римі. Після страти його чесні мощі з пошаною перенесли з Рима до Антіохії, а згодом — до храму, збудованого на його честь. Саме на згадку про цю подію Церква і встановила свято.

29 січня в Україні День пам’яті героїв Крут / © unsplash.com

29 січня в Україні День пам’яті героїв Крут. Цього дня вшановують юнаків — студентів, гімназистів і курсантів, які 1918 року стали на захист Української Народної Республіки. 29 січня 1918 року поблизу залізничної станції Крути на Чернігівщині близько кількох сотень українських добровольців стримували наступ значно численнішого більшовицького війська. Бій тривав кілька годин, але дав змогу затримати ворога й виграти час для укладення Берестейського мирного договору.

Реклама

29 січня День пам’яті NASA / © pexels.com

Також 29 січня День пам’яті NASA. Цього дня вшановують астронавтів і працівників космічної галузі США, які загинули під час виконання службового обов’язку. Цей день є символом шани, скорботи й водночас нагадуванням про ризик, мужність і самопожертву людей, які розширюють межі людських знань про Всесвіт.

29 січня Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни / © pexels.com

А ще 29 січня Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни. Цю дату встановили з ініціативи антиядерного руху як нагадування світові про смертельну небезпеку ядерної зброї та відповідальність людства за збереження життя на планеті. День покликаний об’єднати зусилля держав, громадських організацій і громадян задля запобігання ядерним конфліктам, скорочення ядерних арсеналів і зміцнення міжнародної безпеки.

29 січня День винаходу бензинового автомобіля / © pexels.com

29 січня День винаходу бензинового автомобіля. Саме цього дня 1886 року німецький інженер Карл Бенц отримав патент на свій триколісний транспортний засіб із бензиновим двигуном — Benz Patent-Motorwagen. Його винахід вважають першим у світі практичним автомобілем з двигуном внутрішнього згоряння.