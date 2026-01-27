- Дата публікації
День ангела 27 січня: кого та як вітати з іменинами
27 січня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 27 січня
27 січня 2026 року привітайте з іменинами Дмитра, Івана, Петра.
Дмитро — давньогрецьке походження, означає «присвячений Деметрі». В дитинстві спокійний, надійний друг. В дорослому віці стає практичним і комунікабельним чоловіком.
Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає працьовитим, але неквапливим.
Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві приємний в спілкуванні, ніжний. В дорослому віці стає сильним духом, мріє про ідеальну родину.
День ангела 27 січня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець щодня крокує поруч, оберігає від усього злого, підказує правильні рішення й наповнює серце спокоєм, вірою та добробутом. Нехай у житті завжди буде світло, тепло і любов.
***
Щиро вітаю з Днем твого ангела-охоронця! Нехай він невидимо тримає тебе за руку в хвилини радості й випробувань, захищає від негараздів і надихає на добрі справи. Бажаю душевної гармонії, міцного здоров’я та здійснення найзаповітніших мрій.
***
У цей особливий день бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, шепотів слова підтримки, відводив від помилок і допомагав знаходити світло навіть у найтемніші миті. Нехай життя дарує щедрі благословення, а серце ніколи не втрачає надії.
***
З Днем ангела! Нехай небесний заступник огортає тебе своїми крилами, наповнює дні радістю, а думки — мудрістю. Бажаю, щоб у твоєму домі панували мир, любов і добрі новини, а доля була прихильною на кожному кроці.
***
Вітаю з Днем ангела і бажаю щирого щастя! Нехай твій небесний охоронець оберігає тебе від усього лихого, допомагає робити правильний вибір і веде дорогою світла. Нехай у серці завжди живе віра, а життя буде наповнене добром і теплом.