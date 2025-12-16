ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
2 хв

Православний календар свят січня 2026 року: головні церковні дати — коли святкуємо Василя і Водохреще по-новому

Які важливі церковні свята припадають на січень 2026 року. Повний перелік за датами наведений нижче.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Православний календар свят січня 2026 року

Православний календар свят січня 2026 року / © pexels.com

У січні 2026 року за новим календарем вірян очікує низка важливих церковних свят. Не забудьте нові дати святкування Василя, Водохреща, святої Тетяни.

Основні церковні дати січня 2026

  • 1 січня — святого Василія Великого;

  • 2 січня — святого Сильвестра, папи;

  • 3 січня — святого пророка Малахії; святого мученика Гордія;

  • 4 січня — Собор святих 70-ти апостолів; святого преподобного Теоктиста, ігумена;

  • 5 січня — святих мучеників Теопемпта і Теони;

  • 6 січня — Богоявлення Господнє (Водохреща);

  • 7 січня — Собор святого Івана Хрестителя;

  • 8 січня — святого ісповідника Еміліяна; святої преподобної Домніки;

  • 9 січня — святого мученика Полієвкта;

  • 10 січня — святих Пратулинських мучеників; святого Григорія Нісського; святого преподобного Маркіяна;

  • 11 січня — святого преподобного Теодосія Великого;

  • 12 січня — святої мучениці Тетяни;

  • 13 січня — святих мучеників Єрмилата і Стратоніка;

  • 14 січня — святих преподобних Отців, убитих у Синаї; святої рівноапостольної Ніни;

Які свята святкуємо в січні 2026 року за новим церковним календарем / © pexels.com

Які свята святкуємо в січні 2026 року за новим церковним календарем / © pexels.com

  • 15 січня — святих преподобних Павла Тивейського і Івана Кущника;

  • 16 січня — поклін чесним оковам святого апостола Петра;

  • 17 січня — святого преподобного Антонія Великого;

  • 18 січня — святих Анастасії і Кирила, архієпископа Олександрійського;

  • 19 січня — святого преподобного Макарія Єгипетського;

  • 20 січня — святого преподобного Євтимія Великого;

  • 21 січня — святого ісповідника Максима; святого мученика Неофіта;

  • 22 січня — святого апостола Тимотея; святого преподобного мученика Анастасія Перського;

  • 23 січня — святого священномученика Климента, єпископа; святого мученика Агатангела;

  • 24 січня — святої преподобної Ксенії Римлянки;

  • 25 січня — святого Григорія Богослова, архієпископа Царгородського;

  • 26 січня — святих преподобних Ксенофонта і Марії;

  • 27 січня — перенесення мощей святого Івана Золотоустого;

  • 28 січня — святого преподобного Єфрема Сирійця;

  • 29 січня — перенесення мощей святого священномученика Ігнатія Богоносця;

  • 30 січня — трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова і Івана Золотоустого;

  • 31 січня — святих чудотворців і безсрібників Кира та Івана.

Цей перелік православних свят на січень 2026 допомагає вірянам планувати участь у богослужіннях, підготовку до щедрування та посівання, а також всіх святих вечорів, і глибше усвідомити значення кожного церковного свята.

Дата публікації
Кількість переглядів
97
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie