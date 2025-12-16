- Дата публікації
Православний календар свят січня 2026 року: головні церковні дати — коли святкуємо Василя і Водохреще по-новому
Які важливі церковні свята припадають на січень 2026 року. Повний перелік за датами наведений нижче.
У січні 2026 року за новим календарем вірян очікує низка важливих церковних свят. Не забудьте нові дати святкування Василя, Водохреща, святої Тетяни.
Основні церковні дати січня 2026
1 січня — святого Василія Великого;
2 січня — святого Сильвестра, папи;
3 січня — святого пророка Малахії; святого мученика Гордія;
4 січня — Собор святих 70-ти апостолів; святого преподобного Теоктиста, ігумена;
5 січня — святих мучеників Теопемпта і Теони;
6 січня — Богоявлення Господнє (Водохреща);
7 січня — Собор святого Івана Хрестителя;
8 січня — святого ісповідника Еміліяна; святої преподобної Домніки;
9 січня — святого мученика Полієвкта;
10 січня — святих Пратулинських мучеників; святого Григорія Нісського; святого преподобного Маркіяна;
11 січня — святого преподобного Теодосія Великого;
12 січня — святої мучениці Тетяни;
13 січня — святих мучеників Єрмилата і Стратоніка;
14 січня — святих преподобних Отців, убитих у Синаї; святої рівноапостольної Ніни;
15 січня — святих преподобних Павла Тивейського і Івана Кущника;
16 січня — поклін чесним оковам святого апостола Петра;
17 січня — святого преподобного Антонія Великого;
18 січня — святих Анастасії і Кирила, архієпископа Олександрійського;
19 січня — святого преподобного Макарія Єгипетського;
20 січня — святого преподобного Євтимія Великого;
21 січня — святого ісповідника Максима; святого мученика Неофіта;
22 січня — святого апостола Тимотея; святого преподобного мученика Анастасія Перського;
23 січня — святого священномученика Климента, єпископа; святого мученика Агатангела;
24 січня — святої преподобної Ксенії Римлянки;
25 січня — святого Григорія Богослова, архієпископа Царгородського;
26 січня — святих преподобних Ксенофонта і Марії;
27 січня — перенесення мощей святого Івана Золотоустого;
28 січня — святого преподобного Єфрема Сирійця;
29 січня — перенесення мощей святого священномученика Ігнатія Богоносця;
30 січня — трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова і Івана Золотоустого;
31 січня — святих чудотворців і безсрібників Кира та Івана.
Цей перелік православних свят на січень 2026 допомагає вірянам планувати участь у богослужіннях, підготовку до щедрування та посівання, а також всіх святих вечорів, і глибше усвідомити значення кожного церковного свята.