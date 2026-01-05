Церковне свято 6 січня / © pixabay.com

Завтра, 6 січня, в православному календарі Богоявлення Господнє (Водохреще). Важливе свято, що відзначає явлення Бога у трьох іпостасях: Отця, Сина і Святого Духа. Основна подія, яку згадують цього дня, — хрещення Ісуса Христа у річці Йордан Іоанном Хрестителем.

Ісус прийняв хрещення, хоча не мав гріхів, щоб показати людям приклад покори Богу. Триєдина природа Бога явилася: голос Отця: «Цей Син Мій улюблений, що Його Я вподобав». Дух Святий у вигляді голуба. Ісус як Син.

Цього дня у храмах відбувається освячення води. Вважається, що така вода не псується довгий час і зберігає чудодійну силу.

Прикмети 6 січня

Снігопад 6 січня — до пізньої весни та багатого врожаю.

Легкий мороз або тепло — літо буде прохолодне та дощове.

Сильний північний вітер — до холодної весни.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями цього дня не варто братися за тяжку фізичну роботу чи займатися домашніми справами, а також давать чи позичати гроші. Не можна ставити на підлогу посуд із свяченою водою або розбавляти її. Напередодні свята та в день Богоявлення не рекомендується нічого виносити з дому чи віддавати — наші предки вірили, що таким чином можна втратити удачу та здоров’я сім’ї.

Що можна робити завтра

У день православного свята бажано, якщо є змога, відвідати храм, взяти участь у святковій службі та звернутися до Господа у молитві. У молитвах до Ісуса Христа просять про здоров’я, мир, благословення дітей та добрий урожай. Водохресний ранок прийнято починати з невеликого ковтка освяченої води. Її радять запасати на весь рік, до наступного свята. Пити святу воду слід натщесерце й із молитвою, бо за народними віруваннями вона зцілює хвороби, очищає тіло і наповнює душу силою та світлом.