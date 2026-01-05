Топ-9 трендів в інтер’єрі, які будуть у моді 2026 року / © Associated Press

Видання Real Simple розповіло, які інтерʼєрні тренди будуть популярними 2026 року. Вони допоможуть зробити ваш простір стильним, сучасним і водночас затишним. Деякі ідеї класичні, деякі — сміливі та несподівані, але всі вони обіцяють, що ваш дім матиме актуальний вигляд ще багато років.

Традиційні елементи

Мінімалізм і ультрасучасні рішення ще у моді, але дедалі більше людей повертаються до класики. Англійський кантрі, сучасний Тюдор, архітектурні деталі, дерев’яні панелі, арки та фігурні краї — усе це створює затишок і робить простір «живим». Земляні, приглушені кольори додадуть кімнаті тепла та комфорту.

Артдеко повертається

Гламур і розкіш 20-х років минулого століття знову на піку популярності. Лаковані поверхні, мармур, дзеркала, металеві деталі, наприклад, золото, латунь, хром, і геометричні візерунки створюють справжню атмосферу «Великого Гетсбі». Глибокі коштовні відтінки, як у Ralph Lauren, додадуть інтер’єру шику та драматизму.

Шаховий візерунок

Цей тренд — логічне продовження артдеко. Шаховий візерунок можна використовувати не лише на підлозі, а й у кухонному фартусі чи навколо ванни. Колір можна обирати не лише класичний чорний та білий, кремово-зелений, смарагдовий чи бордовий також матимуть сучасний та стильний вигляд.

Масивні кам’яні плити

Кварцит, мармур із червоними, зеленими, коричневими чи золотими прожилками — тренд, який додає розкоші кухні чи ванній. Важлива не лише краса, а й практичність: однорідне малювання прожилок на стільниці та фартусі створює гармонійний та спокійний простір.

Шафи з гладкими фасадами

Такі шафи — універсальний вибір для сучасної кухні, і вони продовжують залишатися актуальними. Прості лінії мають сучасний та водночас класичний вигляд, а чистити їх легко та зручно.

Настінні змішувачі у ванній

Цей тренд робить не лише стиль, а й прибирання простішим. Настінний змішувач звільняє місце на стільниці, а миття раковини стає швидшим і зручнішим.

Затишні жовті відтінки

Золотисті, охрові та медові відтінки стануть «кольором року» для дому. Вони мають чудовий вигляд як на стінах, так і у деталях, наприклад оксамитовий диван, драпування чи декоративні акценти додадуть тепла та затишку.

Індивідуальні вбудовані меблі

Вбудовані системи повертаються. Вони зручні для телевізорів, закритого зберігання чи навіть домашніх барів — це ідеальний спосіб організувати простір та зробити його функціональним.

Сад на відкритому повітрі

Зони для відпочинку та розваг на подвір’ї стають дедалі популярнішими. Ділянки можна зонувати за допомогою стежок і низьких кущів, створювати окремі простори для обідів, дитячих ігор або читання. Такий підхід робить двір організованим і затишним.

2026 рік обіцяє поєднання стилю, функціональності та затишку. Класичні деталі та сучасні акценти, яскраві кольори та природні матеріали — все це допоможе вашому дому мати актуальний вигляд ще довгі роки.