Іменини в січні 2026: коли вітати за старим і новим церковним календарем
Якщо ви плануєте привітати рідних, друзів чи колег із днем ангела у січні 2026 року, варто враховувати обидва церковні календарі — старий і новий. У цій статті ми детально пояснимо різницю між стилями та запропонуємо повний календар іменин на січень.
Іменини, або «день ангела», — це християнське свято, присвячене пам’яті святого чи святої, на честь яких людина отримала своє ім’я. В Україні традиційно відзначають це свято відповідно до церковного календаря. Проте через різницю між григоріанським (старим) та новоюліанським (новим) стилями дати святкування можуть відрізнятися.
У результаті особи з однаковими іменами іноді відзначають день ангела в різні дні, залежно від того, за яким календарем вони обирають святкувати.
Іменини в січні 2026 за новим стилем
1 січня — Богдан, Василь, В’ячеслав, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Яків, Емілія;
2 січня — Василь, Марк, Петро, Сергій, Уляна;
3 січня — Гордій, Ірина;
4 січня — Артем, Денис, Микола, Олександр, Остап, Павло, Семен, Станіслав, Степан, Яків;
5 січня — Григорій, Йосип, Матвій, Роман, Сергій, Євгенія, Тетяна;
6 січня — Іван;
7 січня — Афанасій, Василь, Іван;
8 січня — Антон, Віктор, Володимир, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Ілля, Михайло, Василиса;
9 січня — Захар, Павло, Петро, Пилип, Антоніна;
10 січня — Анатолій, Григорій, Макар, Павло, Петро;
11 січня — Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Федір;
12 січня — Ілля, Макар, Петро, Тетяна;
13 січня — Афанасій, Максим, Петро, Яків;
14 січня — Адам, Андрій, Давид, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Павло, Сергій, Степан, Ніна;
15 січня — Гаврило, Іван, Михайло, Павло, Олена;
16 січня — Іван, Максим, Петро, Симон, Неоніла;
17 січня — Антон, Віктор, Георгій, Іван, Павло, Антоніна;
18 січня — Афанасій, Володимир, Дмитро, Євген, Кирило, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Сергій, Марія, Оксана;
19 січня — Антон, Макар, Микола, Петро, Федір;
20 січня — Павло, Семен, Інна;
21 січня — Євген, Іван, Ілля, Максим, Анастасія, Ганна;
22 січня — Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Анастасія;
23 січня — Володимир, Геннадій, Іван, Федір, Катерина;
24 січня — Денис, Іван, Микола, Павло, Тимофій, Ксенія;
25 січня — Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро;
26 січня — Аркадій, Іван, Петро, Семен, Федір, Марія;
27 січня — Дмитро, Іван, Петро;
28 січня — Володимир, Георгій, Ольга;
29 січня — Дмитро, Іван, Костянтин, Роман;
30 січня — Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим;
31 січня — Віктор, Іван, Ілля, Микита.
Іменини в січні 2026 за старим стилем
1 січня — Григорій, Ілля, Тимофій, Аглая;
2 січня — Антон, Данило, Іван, Гнат, Ян;
3 січня — Леонтій, Михайло, Микита, Петро, Сергій, Уляна, Юліана;
4 січня — Дмитро, Теодор, Федір, Анастасія;
5 січня — Василь, Давид, Іван, Макар, Павло, Ян;
6 січня — Інокентій, Микола, Сергій, Агата, Євгенія, Клавдія;
7 січня — Леонід, Марія;
8 січня — Василь, Григорій, Дмитро, Юхим, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Олександр, Августина, Агрипина, Анфіса, Марія;
9 січня — Лука, Степан, Теодор, Тихон, Федір, Антоніна;
10 січня — Аркадій, Гнат, Леонід, Микола, Олександр, Петро, Симон, Юхим, Агата;
11 січня — Веніамін, Георгій, Єгор, Іван, Лаврентій, Марк, Ян, Агрипина, Варвара, Ганна, Євдокія, Єфросинія, Мотрона, Наталя;
12 січня — Антон, Данило, Лев, Макар, Анісія, Аріна, Ірина, Марія;
13 січня — Михайло, Петро, Меланія;
14 січня — Богдан, Василь, В’ячеслав, Григорій, Єремія, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Платон, Трохим, Яків, Ян, Емілія;
15 січня — Василь, Кузьма, Марк, Петро, Серафим, Сергій, Уляна, Юліана;
16 січня — Гордій, Аріна, Ірина;
17 січня — Аристарх, Артем, Архип, Афанасій, Денис, Йосип, Клим, Лука, Марк, Микола, Олександр, Остап, Павло, Прохор, Родіон, Семен, Степан, Тимофій, Трохим, Пилип, Ераст, Яків;
18 січня — Григорій, Йосип, Лук’ян, Матвій, Роман, Сергій, Фома, Аполлінарія, Євгенія, Тетяна;
19 січня — Іван, Ян;
20 січня — Афанасій, Василь, Іван, Ян;
21 січня — Антон, Віктор, Володимир, Вольдемар, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Єгор, Омелян, Ілля, Михайло, Еміль, Юліан, Василиса;
22 січня — Захар, Павло, Петро, Пилип, Антоніна;
23 січня — Анатолій, Григорій, Макар, Павло, Петро, Арсенія;
24 січня — Віталій, Володимир, Вольдемар, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Теодор, Федір;
25 січня — Ілля, Макар, Петро, Сава, Тетяна;
26 січня — Афанасій, Єлізар, Максим, Петро, Яків;
27 січня — Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Єремій, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Павло, Сава, Сергій, Степан, Ян, Ніна;
28 січня — Гаврило, Іван, Михайло, Павло, Прохор, Ян, Олена, Ілона;
29 січня — Іван, Максим, Петро, Симон, Ян, Неоніла;
30 січня — Антон, Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Павло, Ян, Антоніна;
31 січня — Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Євген, Омелян, Іларіон, Кирило, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Сергій, Еміль, Ксенія, Марія, Оксана.
Як привітати з днем ангела: корисні поради
Якщо у вас або у близької людини ім’я святого згадується кілька разів у різні дні місяця, варто уточнити, чи святкують вони за старим (григоріанським), чи за новим (новоюліанським) стилем календаря.
Привітання з іменинами не обов’язково мають бути офіційними чи формальними. Достатньо теплих слів, гарної листівки або невеликого подарунка, пов’язаного з ім’ям святого.
Для привітань у соціальних мережах краще уникати сухих фраз на кшталт «вітаю з іменинами». Замість цього можна написати: «З днем ангела! Нехай святий-покровитель завжди оберігає тебе».