Росіяни окупували населений пункт на Сумщині: деталі від DeepState

Фронт / © ТСН

Реклама

Російські війська окупували населений пункт Новомиколаївка. Також вони просунулися поблизу Варачиного, Грабовського та Молодецького.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Відповідні зміни відображені на оновленій карті бойових дій.

Реклама

«Ворог окупував Новомиколаївку (Сумська область — ред.), а також просунувся поблизу Варачиного, Грабовського (Сумська область — ред.) та Молодецького (Донецька область — ред.)», — йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що мапа оновлюється на основі перевірених даних із відкритих джерел та повідомлень із фронту.

Раніше йшлося про те, навіщо Путін розігрує «шоу про наступ на Запоріжжя». Мета — вплив на Захід, зокрема на команду президента США Дональда Трампа. Росіяни намагаються переконати США, що вони здатні захопити великий обласний центр, хоча це не відповідає дійсності.

«Ці дії повністю повʼязані з переговорним процесом навколо миру Трампа, бажання його зірвати, переформатувати, і затягнути війну мінімум до весни», — пояснив очільник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.