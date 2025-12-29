Церковне свято 30 грудня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 30 грудня, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Анісії. Анісія народилася близько 284 року у Солуні в заможній християнській родині. Виховувалася у благочесті та християнській вірі з дитинства. Батьки рано померли, залишивши їй значне майно, яке вона не тримала для себе.

Вона роздала весь успадкований статок бідним і знедоленим. Вела строге духовне життя: постійні молитви, пильнування, піст та переживання за спасіння власної душі. Доглядала за хворими та убогими, тим самим втілюючи чесноти любові та жертовності. Жила свята Анісія в часи жорстоких переслідувань за імператора Максиміана (286–305), коли християн карали, катували і навіть убивали без суду чи покарання за наказами імператорської влади.

Якось її зупинив язичницький воїн, який наполягав, щоб вона приєдналася до язичницького свята і взяла участь у жертвоприношенні сонцю. Анісія рішуче відмовилася і спробувала уникнути наруги над своєю вірою. Коли солдат намагався силою зняти її покривало (veil), символ цнотливості та посвяти Богові, вона штовхнула його і вилила у відповідь слова відданості Христу, навіть плюнула йому в обличчя, вигукуючи, що її Господь забороняє це. У люті воїн вдарив її мечем, і таким чином вона прийняла мученицьку смерть.

Церковне свято 30 грудня — день пам’яті святого преподобного Зотика, пресвітера

Зотик народився в Римі в побожній і благочестивій родині, від якої отримав освіту та християнське виховання; його ім’я походить від грецького слова, що означає «той, хто сповнений життя». Він вирішив присвятити себе Богові й прийняв пресвітерський сан (священство), ставши служителем Церкви.

Після того як імператор Костянтин Великий зробив Константинополь новою столицею Римської імперії, Зотик переїхав туди служити, допомагаючи тим, хто цього потребував. Зотик не лише займався благодійністю — він відстоював православну віру у часи, коли після смерті імператора Костянтина син Констанцій II поширював єресь аріанства (що заперечувало повне божество Ісуса Христа). Ця позиція призвела до складних стосунків із владою.

Святий Зотик був звинувачений у тому, що отримував кошти від попереднього імператора, але неправильно ними розпоряджався. Коли його закликали пояснити, він показав усім благодійні заклади, які створив для сиріт і хворих. Імператор засмучено вирішив покарати його: святого зв’язали з двома мулами та тягнули по каменях, спричинивши важкі травми. Внаслідок цих страждань Зотик віддав душу Богові, прийнявши мученицьку кончину.

Прикмети 30 грудня

Народні прикмети 30 грудня / © pexels.com

Тепла погода — до м’якої зими та ранньої весни.

Ожеледь — до сильних морозів у січні.

Якщо ворони скупчуються на деревах, то зима буде суворою.

Що завтра не можна робити

Цього дня за народними повір’ями варто утриматися від будь-якої роботи руками — шиття, в’язання чи іншого рукоділля. Також не рекомендується піднімати загублені речі та приймати подарунки від незнайомців, щоб уникнути неприємностей.

Що можна робити завтра

За народними повір’ями, свята Анісія приносить полегшення при хворобах шлунка. У день її пам’яті православні звертаються до неї з молитвами про одужання, а також просять охорони й захисту для дітей.