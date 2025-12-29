День ангела 29 грудня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 29 грудня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 29 грудня

29 грудня 2025 року привітайте з іменинами Антона, Данила, Лева, Макара, Марію.

Антон — латинське походження, означає “вступати в бій”. В дитинстві креативний, схильний до творчості. В дорослому віці стає рішучим.

Данило — давньоєврейське ім’я, перекладається як “Бог мій суддя”. В дитинстві відкритий у спілкуванні, товариський. В дорослому віці стає схильним до самоаналізу.

Лев — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “цар звірів”. В дитинстві довірливий, легковажний. В дорослому віці стає простакуватим.

Макар — давньогрецьке походження, означає “блаженний”. В дитинстві щирий, чесний. В дорослому віці стає справедливим.

Марія — давньоєврейське ім’я, перекладається як “кохана”. В дитинстві тиха, добра. В дорослому віці стає чуйною.

День ангела 29 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 29 грудня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав тебе, дарував натхнення, сили та внутрішній спокій. Нехай кожен день приносить лише світлі та радісні моменти, а серце наповнюється добробутом і теплом.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, оберігаючи від негараздів і допомагаючи робити правильний вибір. Нехай життя буде сповнене щирих посмішок, любові та гармонії, а душа завжди відчуває радість і впевненість у завтрашньому дні.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай світло твого ангела веде тебе по життю, дарує відвагу, мудрість і сили долати будь-які труднощі. Бажаю, щоб у серці завжди панували мир, любов і добробут, а кожен день приносив нові можливості для щастя.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець оберігав тебе від усіх негараздів, підтримував у важкі моменти та надихав на добрі справи. Нехай життя буде яскравим, щедрим на радість і успіх, а душа сповнена тепла і гармонії.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел завжди буде поруч, дарує спокій у серці, сили для досягнення мрій і радість у кожному дні. Бажаю добробуту, здоров’я та безмежного щастя, а життя нехай буде наповнене світлом, любов’ю та приємними сюрпризами.